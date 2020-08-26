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軍友社理事長鐵人行程 兩天慰勞空軍所有飛行聯隊

聯合報 / 記者程嘉文
軍友社慰勞空軍台南基地，致贈禮品給官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社慰勞空軍台南基地，致贈禮品給官兵。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天與空軍司令熊厚基上將一同，飛往花蓮、台東志航空軍基地，慰勞當地的空軍第五、第七聯隊。連同上周二（18日）慰勞西部各基地，在兩天之內，全空軍所有飛行聯隊，都收到來自軍友社的慰問。

李棟樑表示，軍人節前後原本就是軍友社勞軍活動的高峰，八月是八一四空軍勝利紀念日，今年又逢中華民國空軍建軍100年，原本熊厚基司令就邀請自己，前往各飛行聯隊訪問慰勞。加上近日兩岸關係緊繃，位於第一線的空軍，壓力與辛勞自然備增。因此除了依往例對各聯隊致贈慰問金、慰問品、小禮物之外，他特別多訂購1600客國賓飯店的牛肉麵，招待空勤人員。其中最接近防空識別區西南角的台南基地第一聯隊，近日「業務」最繁忙，分配的犒賞也最多。另外在臺東志航基地，李棟樑也當場回應官兵反映，允諾與廠商協調，更新營區內的販賣機，提供更多種類的品項選擇。

今年九三軍人節，軍友社依往例，於9月1日在國賓飯店舉行「全國各界向國軍致敬」餐會，邀請對象是各外離島、高山偏遠營區、各軍種模範團體、防疫救災有功的官兵。前幾年軍友社均邀請當選國軍楷模與國防部模範團體主官出國旅遊，今年受到疫情影響暫緩，不過李棟樑表示，等到相關入出境禁令解除，還是會按原計畫舉辦，「今年的楷模不會吃虧」。

軍友社理事長李棟樑致贈慰問品給空軍第四、第一聯隊。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑致贈慰問品給空軍第四、第一聯隊。記者程嘉文/攝影
李棟樑、熊厚基（左七、八）與台東志航基地空軍第七聯隊官兵合影，眾人比出「七」手勢。記者程嘉文/攝影
李棟樑、熊厚基（左七、八）與台東志航基地空軍第七聯隊官兵合影，眾人比出「七」手勢。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑致贈禮物給志航基地的受訓飛官。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑致贈禮物給志航基地的受訓飛官。記者程嘉文/攝影

空軍 軍人節 國軍

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