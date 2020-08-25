雲豹裝甲車量產305輛 國防部：將創造國內995億元產值
國軍自行研發生產CM34裝步戰鬥車（雲豹裝甲車）進入量產階段，國防部今天表示，原規劃僅生產284輛，但研發成功後火力非常強大，為滿足衛戍需求，決定再增產21輛為305輛，預計2023年完成生產。
國防部表示，去年度已完成32輛交裝，今年6月11日再完成6輛交裝，11月底前還將再有48輛解繳。
國防部指出，研發CM34裝步戰鬥車是因應灘岸殲敵、防護衛戍區與反空（機）降作戰，裝甲車配備美造30公厘MK44鍊砲，有效射程可達2公里，具高射擊精度與殺傷力，包含美國、芬蘭、瑞士等先進國家輪型甲車均配置同型鍊砲。
國防部表示，雲豹裝甲車砲塔觀瞄系統裝配高解析度攝影機、紅外線熱像儀與配合彈道計算系統的雷射測距儀，晝夜均可實施目標物偵搜，武器系統具備全天候作戰能力；砲塔伺服系統具雙軸穩定功能，也可提供優異行進間動態射擊能力。
國防部指出，目前CM34裝步戰鬥車除鍊砲、引擎、變速箱與毒氣警報器自國外採購，其餘均為國內自製，創造278億元國內產值，未來量產完成後，預估30年內還將投入120億元維持費，帶動供應連成長，將創造995億元產業效應。
至於30公厘MK44鍊砲使用砲彈，國防部表示，根據現在需求有使用三種砲彈，目前先買包件滿足需求，之後中程目標將針對包件中的某些部份，將逐步根據需求自行研發設計、擴大自製，「彈藥部分要掌握在我們手裏面」。
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