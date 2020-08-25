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馬提醒首戰即終戰 國防部：不應低估國軍捍衛國安決心
兩岸關係緊繃，前總統馬英九近日引國防部所屬「國防安全研究院」的2018年「中共政軍發展評估報告」提醒，共軍攻台戰略是「首戰即決戰」，盼蔡政府調整國家路線。國防部今回應，任何判斷與評估都不應低估國軍捍衛國家安全決心。
國防部表示，國軍不容許共軍侵門踏戶來造成國家威脅。
對於近來解放軍在台海周邊舉辦大型軍演，國防部指出，國軍對相關動態都有精準掌握，相關軍事威脅會以不挑釁、不怯敵、不升高衝突、不引發事端的原則妥善應處，也積極強化國軍各項戰備整備，全力維護國家主權與民眾生命安全。
國防部表示，若共機進入我方防空識別區，國軍會嚴密監控，以愈接近本島愈積極處置原則，依照國軍經常戰備與突發狀況處置規定，派遣適當兵力實施廣播驅離、攔截、警戒與防空飛彈監控等作為應處，確保領空安全。
國防部說，若我方遭受到明確攻擊行為威脅時，才會在授權後，評估行使自衛權。
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