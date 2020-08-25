快訊

避免1+1>2！下半年新冠、流感齊來 症狀相似如何區分？

假冒張清芳、李嘉誠秘書、騙中衛口罩 黃琪詐1億多元遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬提醒首戰即終戰 國防部：不應低估國軍捍衛國安決心

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

兩岸關係緊繃，前總統馬英九近日引國防部所屬「國防安全研究院」的2018年「中共政軍發展評估報告」提醒，共軍攻台戰略是「首戰即決戰」，盼蔡政府調整國家路線。國防部今回應，任何判斷與評估都不應低估國軍捍衛國家安全決心。

國防部表示，國軍不容許共軍侵門踏戶來造成國家威脅。

對於近來解放軍在台海周邊舉辦大型軍演，國防部指出，國軍對相關動態都有精準掌握，相關軍事威脅會以不挑釁、不怯敵、不升高衝突、不引發事端的原則妥善應處，也積極強化國軍各項戰備整備，全力維護國家主權與民眾生命安全。

國防部表示，若共機進入我方防空識別區，國軍會嚴密監控，以愈接近本島愈積極處置原則，依照國軍經常戰備與突發狀況處置規定，派遣適當兵力實施廣播驅離、攔截、警戒與防空飛彈監控等作為應處，確保領空安全。

國防部說，若我方遭受到明確攻擊行為威脅時，才會在授權後，評估行使自衛權。

國軍 國防部 解放軍

延伸閱讀

軍服3D人體掃描機爆中資？國防部：媒體誇大偏離事實

多項軍購進入付款高峰 國防預算缺口300億

如此國防自主？我擬購美製魚叉 和雄二雄三打對台

熱議題／灌水的話術…國防預算漲幅 張冠李戴

相關新聞

馬提醒首戰即終戰 國防部：不應低估國軍捍衛國安決心

兩岸關係緊繃，前總統馬英九近日引國防部所屬「國防安全研究院」的2018年「中共政軍發展評估報告」提醒，共軍攻台戰略是「首...

中共兩棲突擊艦海試後 台灣首都防禦迫在眉睫

解放軍正在加緊興建的三艘075級兩棲突擊艦，在首艦下水艤裝後，已在近日首度出海測試。中國媒體宣稱，075級兩棲突擊艦的成軍服役，將讓解放軍有能力快速突襲台灣本島，甚至從東部海岸登陸，還點名位於宜蘭縣的陸軍153旅要小心。

雲豹裝甲車量產305輛 國防部：將創造國內995億元產值

國軍自行研發生產CM34裝步戰鬥車（雲豹裝甲車）進入量產階段，國防部今天表示，原規劃僅生產284輛，但研發成功後火力非常...

招標用免費電子信箱引資安疑慮？國防部：未涉機密事項

針對媒體報導「國軍招標公告使用民間免費電子郵件信箱，恐有資安疑慮」一事，國防部晚間發出聲明指出，該信箱僅用於接收廠商意見...

軍服3D人體掃描機爆中資？國防部：媒體誇大偏離事實

針對《鏡週刊》指稱「軍服3D人體掃描機爆中資疑雲，台高階將領陷暗殺危機」之報導，國防部晚間發出聲明澄清，報導內容誇大且偏...

【軍購錢坑】紀德艦當年一度彈藥不足 原來是卡在這一關

本報披露，國防部110年度預算中的重大軍事投資，預劃中的理想付款狀況，與實際獲得政院核賦的金額，彼此落差將近新台幣300億元。導致國防部必須拖延付款期程，或是縮減其他項目支出。

終戰75周年:躺著也中槍？澎湖大空襲與二戰迷思

1945年8月15日，在歷經連年慘烈戰事與千萬軍民喪失寶貴性命的二次大戰後，日本向同盟國無條件投降，昭和天皇這天對日本國民發表《終戰詔書》的錄音談話，9月2日，麥克阿瑟以盟軍最高統帥身份代表同盟國在《降伏文書》簽字，這場席捲世界各地戰場、死傷規模浩大的人類戰禍，正式告終。

如此國防自主？我擬購美製魚叉 和雄二雄三打對台

駐美代表蕭美琴在美公開宣示，我正與美方研商採購智慧型水雷與魚叉CDCM岸防飛彈系統，後者系統含百枚飛彈牽涉800億元採購預算，預畫納入2021年度預算案。但在我已有同款雄二、雄三岸置型反艦飛彈情況下，為何採購此彈？有熟悉美方軍購系統的旅美專家披露，這是因美方對台灣現有的岸置反艦飛彈系統在複雜、高強度電子干擾環境下能否充分發揮性能難以確認，因此由美方主導，強烈建議我採購岸置魚叉系統。但國防部強調是由我方主動評估，並已開始向立法院展開遊說。

解放軍今起三大海域 同步軍演

中美對立加劇、兩岸關係緊繃之際，大陸當局連日公布多區域軍演，從渤海、黃海到東海和南海，今日起軍演將涵蓋大陸沿岸海域。演習...

蔡赴金門追思823 AIT處長陪祭

蔡英文總統昨天前往金門太武山公墓主持八二三戰役六十二周年公祭暨追思活動，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑率駐館安...

傳共機盤旋西南海域 空軍：海空動態全程掌握

總統蔡英文今天上午赴金門主持八二三砲戰追思儀式，但媒體報導，蔡總統搭機返台時，共機在西南海域盤旋173分鐘；對此空軍不評...

國防部：八二三戰役陣亡官兵 均已依法獲國軍撫卹照顧

國防部今天表示，八二三戰役陣亡官兵均已依法獲得國軍撫卹照顧，撫卹期滿遺族，持續發放卹滿遺族生活照護金及春節照護金，目前撫...

熱門新聞

台南高中生前往金門交流親吻土地表敬意 綠議員：別搞錯對象

最慘首例！港男染新冠肺炎康復後遊歐洲 再中不同型病毒

屢與蔡英文互嗆 蔡詩萍：馬英九恐讓卸任總統失去高度

彰化萬人血清檢測被抹紅？ 彰縣衛生局：與疾管署都用瑞士試劑

新冠肺炎康復竟面臨數百萬醫藥費 她看帳單崩潰：該如何付清

超商繳款單為證 黃偉哲未戴口罩自罰3千已繳清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。