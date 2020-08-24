招標用免費電子信箱引資安疑慮？國防部：未涉機密事項

針對媒體報導「國軍招標公告使用民間免費電子郵件信箱，恐有資安疑慮」一事，國防部晚間發出聲明指出，該信箱僅用於接收廠商意見，未涉機敏性事項。

國防部表示，依「政府採購公告及公報發行辦法」，機關辦理購案招標應提供聯絡人、連絡電話、傳真號碼及電子郵件信箱，便於民眾意見反映使用，該信箱僅用於接收廠商意見，均未涉機敏性事項。

國防部說，國防部於政府採購公告所刊登的內容，均屬公開資訊，考量國防部所屬單位使用Gmail、Hotmail等免費信箱，仍有安全疑慮，目前已立即全面要求所屬採購單位，應重新申請國軍公務電子信箱，提供對外接洽業務使用。

國防部強調，國防部向來重視資訊安全工作，爾後將嚴格要求所屬，凡各項對外公務聯繫作業均應使用國防部公務電子信箱，確保國家安全，避免危安漏洞。