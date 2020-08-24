快訊

彰化萬人血清檢測被抹紅？衛生局這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍服3D人體掃描機爆中資？國防部：媒體誇大偏離事實

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國防部表示，國軍服裝供售站委商經營案尚未決標，而且招標須知上均註明不允取大陸地區廠商參與。本報資料照片
國防部表示，國軍服裝供售站委商經營案尚未決標，而且招標須知上均註明不允取大陸地區廠商參與。本報資料照片

針對《鏡週刊》指稱「軍服3D人體掃描機爆中資疑雲，台高階將領陷暗殺危機」之報導，國防部晚間發出聲明澄清，報導內容誇大且偏離事實，國軍服裝供售站委商經營案尚未決標，而且招標須知上均註明不允取大陸地區廠商參與。

國防部指出，國軍服裝供售站委商經營案現正執行招標作業中，尚未決標，且三軍司令部於購案招標須知上均有註明「不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與」，後續針對得標商提供之「人體掃描量測儀器」，將依據相關政府法令、規定實施審查，非屬陸資廠商提供者，始同意使用。

國防部表示，「人體掃描量測儀器」係由廠商主動提供之附加服務項目，僅為輔助身形量測使用，不具拍攝臉型功能；另國軍服裝供售站所列官兵對外資訊均以「個人代碼」作為身分識別，廠商無法直接辨識個人服務單位、階級、職務等資訊，無個資外洩疑慮，媒體報導不實，特此澄明。

國軍 國防部 外資

延伸閱讀

台商炒股遭判刑 大同籲正視陸資違法投資事實

政院挺經濟部開罰淘寶 批中資長期利用轉投資規避法規

經濟部判定淘寶為陸資 行政院表達支持

Arm攜手美國國防部 確保未來三年在半導體技術發展領先

相關新聞

軍服3D人體掃描機爆中資？國防部：媒體誇大偏離事實

針對《鏡週刊》指稱「軍服3D人體掃描機爆中資疑雲，台高階將領陷暗殺危機」之報導，國防部晚間發出聲明澄清，報導內容誇大且偏...

【軍購錢坑】紀德艦當年一度彈藥不足 原來是卡在這一關

本報披露，國防部110年度預算中的重大軍事投資，預劃中的理想付款狀況，與實際獲得政院核賦的金額，彼此落差將近新台幣300億元。導致國防部必須拖延付款期程，或是縮減其他項目支出。

點名宜蘭？中國兩棲突擊艦對台灣首都防禦的挑戰

解放軍正在加緊興建的三艘075級兩棲突擊艦，在首艦下水艤裝後，已在近日首度出海測試。中國媒體宣稱，075級兩棲突擊艦的成軍服役，將讓解放軍有能力快速突襲台灣本島，甚至從東部海岸登陸，還點名位於宜蘭縣的陸軍153旅要小心。

終戰75周年:躺著也中槍？澎湖大空襲與二戰迷思

1945年8月15日，在歷經連年慘烈戰事與千萬軍民喪失寶貴性命的二次大戰後，日本向同盟國無條件投降，昭和天皇這天對日本國民發表《終戰詔書》的錄音談話，9月2日，麥克阿瑟以盟軍最高統帥身份代表同盟國在《降伏文書》簽字，這場席捲世界各地戰場、死傷規模浩大的人類戰禍，正式告終。

如此國防自主？我擬購美製魚叉 和雄二雄三打對台

駐美代表蕭美琴在美公開宣示，我正與美方研商採購智慧型水雷與魚叉CDCM岸防飛彈系統，後者系統含百枚飛彈牽涉800億元採購預算，預畫納入2021年度預算案。但在我已有同款雄二、雄三岸置型反艦飛彈情況下，為何採購此彈？有熟悉美方軍購系統的旅美專家披露，這是因美方對台灣現有的岸置反艦飛彈系統在複雜、高強度電子干擾環境下能否充分發揮性能難以確認，因此由美方主導，強烈建議我採購岸置魚叉系統。但國防部強調是由我方主動評估，並已開始向立法院展開遊說。

解放軍今起三大海域 同步軍演

中美對立加劇、兩岸關係緊繃之際，大陸當局連日公布多區域軍演，從渤海、黃海到東海和南海，今日起軍演將涵蓋大陸沿岸海域。演習...

蔡赴金門追思823 AIT處長陪祭

蔡英文總統昨天前往金門太武山公墓主持八二三戰役六十二周年公祭暨追思活動，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑率駐館安...

傳共機盤旋西南海域 空軍：海空動態全程掌握

總統蔡英文今天上午赴金門主持八二三砲戰追思儀式，但媒體報導，蔡總統搭機返台時，共機在西南海域盤旋173分鐘；對此空軍不評...

國防部：八二三戰役陣亡官兵 均已依法獲國軍撫卹照顧

國防部今天表示，八二三戰役陣亡官兵均已依法獲得國軍撫卹照顧，撫卹期滿遺族，持續發放卹滿遺族生活照護金及春節照護金，目前撫...

台海若開戰…我軍隊有決心也打不贏失民心的戰爭

今天是823砲戰62周年，國防部表達了台海防衛作戰的決心，要戰至一兵一卒，卻忘了民心歸向。軍隊有決心，人民沒信心，人民為何要為胡搞的政客犧牲，這仗若打下去必然無以為繼。殷鑑不遠，國共內戰，國府是二次大戰戰勝國，短短幾年，民心盡失，人民厭戰，軍隊如何有決心，也打不贏失了民心的戰爭。

蔡總統金門視導射程深入大陸的雷霆砲 關切砲班這件事

在共軍持續文攻武嚇下，蔡總統今天赴金門防區視導「溪邊陣地」240榴砲戰備操演，同時進入砲堡了解砲位滑軌運作現況。240榴...

下士受訓互毆遭打斷下巴還被記過 空軍：無偏袒不公

兩名空軍下士在軍中受訓時相互揮拳，各遭記過兩次，其中一名張姓下士家長投訴媒體稱兒子遭打，傷勢嚴重須開刀治療，還被記過，指...

熱門新聞

台南開出第一張未戴口罩罰單 對象竟然是市長

時隔不到一周 台灣又輸出一新冠肺炎病例至上海

正妹韓粉貼高鐵照「回高雄監督陳其邁」她酸：暖男形象是假的

時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個 曾玟學宣布退黨

25日彰化萬人抗體檢測報告突喊卡 台大公衛學院這麼說

台南高中生前往金門交流親吻土地表敬意 綠議員：別搞錯對象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。