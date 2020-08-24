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軍服3D人體掃描機爆中資？國防部：媒體誇大偏離事實
針對《鏡週刊》指稱「軍服3D人體掃描機爆中資疑雲，台高階將領陷暗殺危機」之報導，國防部晚間發出聲明澄清，報導內容誇大且偏離事實，國軍服裝供售站委商經營案尚未決標，而且招標須知上均註明不允取大陸地區廠商參與。
國防部指出，國軍服裝供售站委商經營案現正執行招標作業中，尚未決標，且三軍司令部於購案招標須知上均有註明「不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與」，後續針對得標商提供之「人體掃描量測儀器」，將依據相關政府法令、規定實施審查，非屬陸資廠商提供者，始同意使用。
國防部表示，「人體掃描量測儀器」係由廠商主動提供之附加服務項目，僅為輔助身形量測使用，不具拍攝臉型功能；另國軍服裝供售站所列官兵對外資訊均以「個人代碼」作為身分識別，廠商無法直接辨識個人服務單位、階級、職務等資訊，無個資外洩疑慮，媒體報導不實，特此澄明。
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