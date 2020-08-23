國防部：八二三戰役陣亡官兵 均已依法獲國軍撫卹照顧

國防部今天表示，八二三戰役陣亡官兵均已依法獲得國軍撫卹照顧，撫卹期滿遺族，持續發放卹滿遺族生活照護金及春節照護金，目前撫卹期滿申請照護金遺族尚有14員，每年均核發卹滿照護金6萬8000元、春節照護金3000元，合計7萬1000元。

蔡英文總統於今（23）日前往金門太武山公墓主持「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動，一位參戰殉職官員遺孀陳黃阿春談及與會感受，公開批評「政府不公平」，夫婿當年殉國離世後，20年收到的撫恤金僅四萬餘元，一直到民國90年轉辦照撫金；其子說，父親陣亡了，「一條人命僅四萬多元」，「但二二八（受難者）賠多少？五百萬到六百萬元」。這是唯一心中很不平的地方。

國防部回應表示，依38年1月7日發布之「軍人撫卹條例」第24條規定，戰時陣亡給與一次卹金，並給與年撫金20年。國防部為照顧國軍遺族，前於90年訂定施行國軍遺族照護金發給辦法，發給「卹滿遺族生活照護金」及「遺族春節照護金」，以擴大照顧官兵遺族。

國防部表示，八二三戰役陣亡官兵均已依法獲得國軍撫卹照顧，撫卹期滿遺族，持續發放卹滿遺族生活照護金及春節照護金，目前撫卹期滿申請照護金遺族尚有14員，每年均核發卹滿照護金6萬8000元、春節照護金3000元，合計7萬1000元。另輔導會業依法建置相關照護作為，如病困照護、災害慰問，同步落實政府加強照顧國軍遺族政策。

國防部表示，八二三戰役陣亡官兵均已依規定於圓山國民革命忠烈祠及金門太武山公墓忠烈殿設立忠靈牌位享祀，國防部每年於3月29日、9月3日辦理隆重祭典；另陸軍金防部亦配合每年八二三戰役紀念活動辦理祭祀，以示崇榮。

至於烈士家屬表達希望軍方幫忙找到牌位，國防部表示，今天已由金防部指揮官親自引導遺孀，至陳盛乾烈士的牌位完成祭拜。