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蔡總統金門視導射程深入大陸的雷霆砲 關切砲班這件事

聯合報 / 記者洪哲政／金門即時報導
蔡總統今天赴金門防區視導「溪邊陣地」240榴砲戰備操演，同時進入砲堡了解砲位滑軌運作現況。圖／取自軍聞社影片
蔡總統今天赴金門防區視導「溪邊陣地」240榴砲戰備操演，同時進入砲堡了解砲位滑軌運作現況。圖／取自軍聞社影片

在共軍持續文攻武嚇下，蔡總統今天赴金門防區視導「溪邊陣地」240榴砲戰備操演，同時進入砲堡了解砲位滑軌運作現況。240榴彈砲是金門前線防區口徑最大的傳統火砲，射程可深入中國大陸內陸。蔡總統視導砲操演，見不少砲兵戴著眼鏡，特別關切：這樣跳砲操沒問題吧？

蔡英文總統今日前往金門主持八二三戰役追思祭悼典禮，美國在台協會台北辦事處長酈英傑等8名AIT官員也陪同與祭。蔡總統轉往金防部「溪邊陣地」，親自視導防空戰備演練、240榴砲砲操訓練，軍方公布的畫面中已不見美方官員隨行，軍方也未公布防空戰備演練項目畫面。

蔡總統由國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘、國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政等官員陪同，聽取部長隊簡報，並進入砲堡了解陣地現況。蔡總統為砲班官兵加油打氣之餘，見官兵不少戴著近視眼鏡，詢問：戴眼鏡跳砲操沒問題吧？

陸軍金門防衛指揮部的240榴砲，被民間譽為「雷霆砲」，「溪邊陣地」上方有雷霆二字，由於240砲身重達7噸半，仍擔負戰備任務的陣地都有滑軌設計，砲位可依敵情機動轉向射擊。

蔡總統今天赴金門防區視導「溪邊陣地」240榴砲戰備操演。圖／取自軍聞社影片
蔡總統今天赴金門防區視導「溪邊陣地」240榴砲戰備操演。圖／取自軍聞社影片

金門 陸軍 酈英傑 蔡英文 AIT

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