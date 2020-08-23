下士受訓互毆遭打斷下巴還被記過 空軍：無偏袒不公

兩名空軍下士在軍中受訓時相互揮拳，各遭記過兩次，其中一名張姓下士家長投訴媒體稱兒子遭打，傷勢嚴重須開刀治療，還被記過，指控空軍偏坦，要求取消記過，將提出申訴。空軍司令部今天表示，此案經接訓的空軍航技學院行政調查，並召開學員生評議會，依相關規定各核予兩人記過兩次處分，並無偏袒不公。

媒體今日報導，南投一名志願役張姓男下士上月向高雄空軍技術學院巨輪校區報到受訓，期間與一名高姓男同學起口角，因雙方互相揶揄，高男先從背後踹張一腳，再往其左臉頰重揮一拳，導致張男下顎閉鎖性骨折，須開刀治療，單位長官見狀卻要求雙方簽和解書，事後兩人因此各被記過兩次，張父不滿認為軍方試圖大事化小，且表示：「被打的受痛還得受罰，這是什麼概念？」

空軍司令部今(23)日表示，張姓及高姓學員於8月4日因爭執互相揮拳，導致張姓學員下顎骨受傷，單位幹部獲報後，立即協助該員就醫並告知雙方家屬。

空軍司令部指出，此案經該院行政調查，並召開學員生評議會，依相關規定各核予記過兩次處分，並無偏袒不公等情事。被懲罰人如不服處分，可依規定提出申訴，以確保權益。