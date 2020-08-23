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影／八二三參戰官兵批「共匪」無情無義 仍期待和平相處

聯合報 / 記者洪哲政／金門即時報導
八二三總會監事主席賴任選。圖／記者洪哲政／攝影
八二三總會監事主席賴任選。圖／記者洪哲政／攝影

蔡英文總統於今（23）日上午前往金門太武山公墓主持「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動，參與活動的參戰官兵、八二三總會監事主席賴任選受訪時，兩度指對岸政權為「共匪」，批評當年共軍砲擊金門「無情無義」。但他也表示，戰爭無情，和平是有意義的，中華民族愛好和平，提倡禮義大同，「希望大家能相處在一起」。

賴任選當年是參戰部隊陸軍68師戰鬥工兵營第一連下士，他表示，驚動萬教、轟動武林的八二三炮戰，發生在62年前的8月23日下午六點多，對面的「共匪」「無情無義」地對金門展開砲擊，連續44天對金門砲擊達47萬餘發，數字驚人，讓百姓驚覺「共匪」無情。

他表示，八二三勝利至今已62周年，當年參戰官兵一條心為保護、建設台灣而犧牲，現在為愛護台灣繼努力；而戰爭無情，和平是有意義的，中華民族是愛好和平的，也是提倡禮義大同，希望大家能相處在一起。

金門 戰爭 義大

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