蔡英文祭八二三戰役將士英靈 AIT處長首度與會陪祭

蔡英文總統於今（23）日上午前往金門太武山公墓主持「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑率所屬安全合作組人員，也首度與會陪祭。金防部表示，62年前的「八二三戰役」賴全體將士用命，以堅定抗敵意志，沉著應對奮戰到底，方能粉碎敵人進犯野心；展望未來，金防部將持續秉持這樣的精神，成為捍衛國家安全堅強後盾。

八月是AIT的「安全合作月」，國防部今年並未如去年安排酈英傑等美方官員進入軍中參訪美製裝備，上午可能是本月唯一讓美方駐台人員公開參訪的軍事活動。蔡總統參加追思會活動後，前往金防部混砲營慰勞官兵，隨即返台。

上午陪祭者，包括國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘、金防部指揮官賀政與金門縣長楊鎮浯等人，並邀請參戰將士及遺族代表共同參與致意，為英勇殉國的將士們上香、獻花。美方八名男女官員列於陪祭區位，酈英傑位於第一排第二位置，低頭為陣亡將士默哀，受到矚目。

金防部表示，活動由蔡總統偕同參戰將士、遺族代表、政府官員及三軍官兵代表，至太武山公墓忠烈殿為已故革命先烈致祭；隨後轉往太武山公墓墓塚區，主持陣公亡將士追思活動，透過上香、獻花及默哀等儀式，表達對前人的追思與感念。

金防部說，為緬懷參戰官兵忠肝義膽、獻身報國精神，金防部於活動前一日，特別安排戰地巡禮，藉由帶領參戰將士及遺族代表參訪八二三戰史館及和平紀念園區，重遊戰地憶當年，喚起昔日光榮回憶；晚間陳寶餘主持歡迎晚宴，表彰他們對國家的愛國情操，並凝聚國人對全民國防的共識，達到全民國防目標。

金防部表示，回顧戰史，共軍在民國47年8月23日傍晚，對我金門猝然發動猛烈砲擊，掀起震驚中外的「八二三砲戰」，當年中共企圖以優勢密集火力，一舉擊潰我金門防線，但在全島軍民秉持同島一命、與陣地共存亡的堅持下，徹底粉碎中共「解放台灣」的美夢，更讓全世界看見我國誓死捍衛國家主權及自由民主的決心，不但創造國軍戰史上光榮的一頁，更為國家奠基安定繁榮與台海長期的和平發展。

金防部指出，62年前的八二三戰役因為全體將士用命，以堅定抗敵意志，沉著應對奮戰到底，方能粉碎敵人進犯野心。展望未來，金防部部將持續秉持團結一致、堅忍不拔的「八二三精神」，以從嚴、從難原則，戮力達成防衛固守、重層嚇阻目標，持續勤訓精練，建構堅實戰力，成為捍衛國家安全最堅強的後盾。