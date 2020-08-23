國防部：共軍侵門踏戶深惡痛絕 國軍將戰至一兵一卒

國防部再度批評中共，年初以來，中共即不斷在台灣周邊海、空域進行演訓，共機甚至惡意挑釁，跨越海峽中線，其侵門踏戶之舉，已令國人深惡痛絕。國軍有信心，也有能力，迫使敵人犯台失敗，即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步！

國防部今天在金門舉行「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動，由蔡英文總統主祭。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑也與會陪祭。國防部發言人臉書同時公布「枕戈待旦，同島一命」影片，回應前總統馬英九共軍「首戰即決戰」意味濃厚。

國防部說，影片內容「以古鑑今」，強調國軍守護中華民國，具有歷史傳承的使命；當年將士們用生命在戰火威脅下保衛國家，國人應共同珍惜這份得來不易的和平成果。

國防部指出，歷史證明，和平不能寄望於敵人的善意；安全必須建立在自己有實力。自年初以來，中共即不斷在台灣周邊海、空域進行演訓，共機甚至惡意挑釁，跨越海峽中線，其侵門踏戶之舉，已令國人深惡痛絕；近期更宣稱在海峽南北兩端接連進行軍演，不論是對區域安全或是臺海的穩定，都已經造成嚴重影響。因應當前中共軍事威脅，國軍本「不挑釁、不示弱」的原則，強化各項戰備整備，以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」之目標。

國防部進一步指出，國軍近年來在建軍備戰，以及災害救援上的努力，讓國人有目共睹。尤其從歷次的實兵演訓、漢光演習中，官兵以「從嚴、從難、從實」的高標準進行訓練，證明國軍能戰、敢戰、善戰，永遠守護台灣。