解析空軍E-2D AHE升級案 專家長文斷言：尚未建案

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍E-2K預警機。圖／聯合報系資料照片
空軍E-2K預警機。圖／聯合報系資料照片

有立委披露國防部計劃動支新台幣15.1億元的經費，由美國為我國空軍現役的6架E-2K預警機進行系統升級，提升至美軍最新的E-2D AHE「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）水準。但有專家指出，就算15億元全都花在一架上恐怕也力有未逮，此案應只是原就已規劃的持續性技術支援服務與小幅漸進改良，E-2D AHE的全面性升級尚未建案。

中華民國駐美軍事代表團今年初就空軍E-2K預警機技術支援服務軍售案發布決標公告，由美國在台協會代表以15億1116萬餘元價格得標，據悉將在今年起至民國113年間，就我預警機性能進行評估升級。

台海安全研究中心主任梅復興昨天透過臉書貼文表示，媒體報導空軍正低調推動空中預警能力之提升計劃，於今年1月初，以「E-2K型機技術支援服務」為名，動用15億餘元經費將現役的6架E-2K預警機提升至美軍最新的E-2D AHE「先進鷹眼」水準，並稱E-2D可偵測掌握殲20等級之共軍匿蹤戰機。

他表示，將現有E-2K升級成E-2D構型確實是非常合理的建軍規劃，既是下一步技術進化與應對新興威脅所需能力之路徑，也會是解決已服役近15年的E-2K機消失性商源問題的必要之舉。但空軍真的已經開始進行此案了嗎？

梅復興表示， E-2D AHE所能提供的兩大新功能，一為其新銳的APY-9雷達。後者結合了機械掃描（旋轉天線）暨電子掃描（主動陣列）特性，並配合先進的「空-時適應性處理」架構（STAP／Space-Time Adaptive Processing），藉由視需要投注較多功率等資源聚焦於特定空域區塊以發揮UHF波段雷達在遠距離對小型（低雷達截面積）目標之偵測與追蹤能力。這在沿岸、地形雜波等困難背景下對挑戰性目標之掌握及可追蹤數量之增加，極有助益。

梅復興進一步說，這也就是E-2D會被認為對類似殲20這個檔次的「准第五代戰機」，雖不見得包括類似B-2轟炸機這樣所謂「全向寬頻匿蹤」設計，但可能具有一定程度之掌握能力的原因。這也將會是我國著眼E-2D的主要務實理由。

他說，「先進鷹眼」的另一個優勢則是透過更進化的「協同接戰能力」（CEC／Cooperative Engagement Capability）整合，來執行網狀化作戰。所謂E-2D可以指引飛彈攔截水面艦雷達地平線外的目標或幫助飛彈發射載臺接戰它（因地形或其他因素）本身所看不見的目標，指的就是這個。這當然是極具價值的戰術能力，對在臺海作戰之兵力火力乘數效益更相當可觀。只不過，美國在可見未來究竟有否可能釋出此壓箱底的法寶給臺灣，恐仍難逆料。我們也不宜過度樂觀。

他進一步表示，至於性能提升工程本身，由於E-2D的構改涉及全新任務電子系統，包括APY-9電子掃描主動陣列雷達、任務電腦、通訊系統、玻璃座艙航電，甚至還可能包括改良型發動機以及空中加油能力（受油管）等。如此廣泛而高端的提升與構改，不可能每架飛機僅需台幣2億5000多萬元（850萬美元） 。

梅復興表示，事實上，從過去幾年美國對日本與法國出售E-2D的資料來看，每架新造的E-2D平均籌獲成本都高達4億美元以上！故即便空軍僅是提升現有E-2K而非購買新造E-2D機，就算15億元 全都花在一架上恐怕也力有未逮。

他指出，以空軍之前的案例來比較，當年執行「鷹眼三號」計劃，將4架E-2T提升至E-2K（即E-2C Hawkeye 2000）構型，其軟硬體改裝範圍主要集中在任務電腦與資料處理／顯示系統以及換裝8葉螺旋槳等方面，並未更換成本最高的雷達系統或觸及發動機，就耗資了2億5000萬美元，平均每架超過6000萬美元！

此外，有趣的是，日本和法國雖然都已使用E-2C系列多年，但引進E-2D時卻都是採購新機，而非提升現有機隊。這是否因為構型相差過大，直接買新的可能還比較划算？我們空軍的規劃如何？這仍有待進一步了解。

梅復興稱，出售像E-2D這樣的重大軍售案，不僅因為金額定會突破美國法定必須通知國會的軍售門檻（5000萬美元），更因涉及對臺灣輸出先進技術而必須先後通過美軍技術審查以及美國政府的跨部會審查等繁複程序，在正式批准後再通知國會。然而，在這些程序俱未完成，亦未見通知國會的情形下，難以想像便已開始執行這樣的計劃。

他認爲，此次報導的採購公告應該只是原就已規劃的持續性技術支援服務與小幅漸進改良，不是E-2D AHE的全面性升級。後者則仍待預算資源配合，才有可能實際建案推動。

梅復興表示 ，E-2D預算金額與執行年度勢必會是空軍重大的軍事投資計劃，定會反映於預算並事先經立院審查討論。然而，該案迄今並未見諸於本或明年度預算。可見，E-2D雖是勢在必行的案子，但尚待納入預算。由於未來幾年軍事投資所需經費巨大，國防預算增幅有限，因此，不僅各軍種對預算資源之爭奪將會進一步白熱化，就連空軍內部對不同建軍需求之優先排序亦必競爭更形劇烈與零和化。

他說，空軍的C-130H性能提升，MQ-9B無人機，乃至於F-16機隊精準彈械採購等需求，都將會是與E-2D案爭奪預算順位的強勁對手。

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