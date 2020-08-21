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海軍女上兵任婕成為水械嬌龍 任氏兄妹擁金龍徽

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
任婕（右）自述她是在兄長任毅（左）激勵下，通過水械專長訓練考驗。圖/中華民國海軍臉書粉絲專頁
任婕（右）自述她是在兄長任毅（左）激勵下，通過水械專長訓練考驗。圖/中華民國海軍臉書粉絲專頁

海軍水下作業大隊一名女性上兵任婕日前通過水械專長班訓練，成為合格隊員，由在同單位服役的胞兄任毅在胸前「釘」上象徵水械專長的「金龍徽」。任婕自述她發願成為隊員，兄長當初一個「白眼」成為動力。

中華民國海軍臉書粉絲專頁昨天以「我希望由我幫你釘上金龍徽」為題，披露海軍水下作業大隊「任氏兄妹」的故事。

貼文以第一人稱敘述：我是任婕，一年多前，第一次跟哥哥說，自己也想跟他一樣，成為水下作業大隊隊員。沒想到哥哥竟翻了我一對白眼及兩聲「呵呵」！後來他看我很認真，後面又補一句：「如果你完成訓練、通過考驗，我希望由我幫你釘金龍徽」。

任婕自述：就這樣，我在哥哥的「激勵」下，加入海軍並報名108期水械專長班，訓程一開始還算順利，但在負重踩水課程時遇到難關，「嗆水的痛苦」及「體力的不足」，一度讓我萌生退意。好在，最會「激勵」我的哥哥在這時給了我建議及訓練方法，最後我終於通過考驗，順利完訓，水下作業大隊也安排隊員任毅上士，就是我的哥哥，親自為我釘上金龍徽。

任婕稱：完訓沒什麼好哭的，但看到哥哥在我完訓後，驕傲地為我釘上金龍徽時，我真的覺得我好慶幸、好驕傲。我向前給哥哥一個大擁抱，並跟他說：「我很慶幸有一個愛嗆我卻又超愛我的哥哥。我更驕傲，跟哥哥一樣成為水下作業大隊隊員了。

海軍水下作業大隊一名女上兵任婕日前通過水械專長班訓練，成為合格隊員，由在同單位服役的胞兄任毅「釘」上象徵水械專長的「金龍徽」。圖/中華民國海軍臉書粉絲專頁
海軍水下作業大隊一名女上兵任婕日前通過水械專長班訓練，成為合格隊員，由在同單位服役的胞兄任毅「釘」上象徵水械專長的「金龍徽」。圖/中華民國海軍臉書粉絲專頁
中華民國海軍臉書粉絲專頁昨天以「我希望由我幫你釘上金龍徽」為題，披露海軍水下作業大隊任氏兄妹的故事。圖/中華民國海軍臉書粉絲專頁
中華民國海軍臉書粉絲專頁昨天以「我希望由我幫你釘上金龍徽」為題，披露海軍水下作業大隊任氏兄妹的故事。圖/中華民國海軍臉書粉絲專頁

海軍 中華民國

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