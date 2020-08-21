國防部猛批共軍近期軍事壓迫台灣 國軍將迫敵犯台失敗
國防部昨天（20日）深夜透過網路社群，對中共發布措詞強硬的聲明，指中共解放軍近期各種軍事壓迫作為，國軍絕不示弱。「絕對不要輕忽我們捍衛台灣的決心！」「我們已作好萬全準備，必定迫使敵犯台失敗」。
共軍東部戰區日前釋放在台灣海峽與南北兩端軍演的訊息，中共也透過媒體釋放少數軍演畫面與圖片。國防部明顯強力反擊共軍文攻訊息。
國防部昨天深夜透過發言人臉書發布「好戰必亡，忘戰必危」影片，內容結合國軍各式精準飛彈、火箭與野戰防空火砲實彈射擊畫面，包括主力的雄二陸射型反艦飛彈、海基雄三超音速反艦飛彈、天弓三型防空飛彈與愛國者二型防空飛彈等，尤其雄二陸射型飛彈從陸基野戰陣地發射的畫面，有多角度呈現。
國防部在影片中指出：和平靠國防，國土主權寸土不讓，民主自由堅守不退；「我們已作好萬全準備，必定迫使敵犯台失敗，守衛中華民國我們有信心」。
貼文同時指出，國防部對於近期中共解放軍各種軍事壓迫的作為，表達嚴正態度，強調國軍從不挑釁、但也絕不示弱。「絕對不要輕忽我們捍衛台灣的決心！」
國防部指出，最蠻橫的國家莫過輕易挑起戰端，最無知的政府則陷人民於戰火之中。面對中共一次又一次的挑釁與恫嚇，只有讓國人更加地緊密團結，認清中共窮兵黷武的本質，既不尊重民意，且動輒訴諸戰爭的威懾行徑，終將適得其反，並已引起台灣人民的憤怒與反感，重傷海峽兩岸的和平穩定。
國防部表示，國軍捍衛國家主權、守護民主，有信心、也有能力確保國家的安全。國軍就是國家最重要的穩定力量，也是軍人用生命盡忠的終身職志。
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