金防部索金酒作公關？軍方披露實情為指揮官賀政澄清

金防部指揮官賀政被爆料疑以「府線記者」名義，向金門縣府申請823紀念活動用酒，軍方證實，確未安排府線記者採訪「823戰役紀念活動」，但目前規劃由國防路線記者採訪，金防部為賀政喊冤。

「鏡周刊」今報導指稱金防部指揮官賀政上週為了823紀念活動贈送紀念品，發文給金門縣政府民政處、觀光處索取180瓶高粱酒。根據金防部公文附上的邀請媒體名單，共有55位主跑總統府的記者、25位金門駐地記者，但都是舊名單，且總統府宣稱23日總統蔡英文到金門並未邀請府線記者隨行。賀政被指用人頭討酒作公關。

但據了解，總統府確未規劃帶府線記者隨行採訪，「目前」規劃屆時隨行採訪的是國防線記者，國安會與國防部本周二已前往金門完成現場勘點。而因媒體關切，陸軍取消屆時提供紀念金酒給與會採訪媒體的規劃。

由於下月25日國防部總督察長黃國明屆齡退役，將牽動一連串將領異動，近期一連串劍指陸軍中將階層爆料，不管針對其人或防區的負面消息曝光，都被軍內解讀蒙上人事鬥爭陰影。

陸軍金門防衛指揮部今（20）日表示，內容偏離事實，有欠公允。

金防部表示，「823戰役紀念活動」為金門地區年度盛事，為緬懷參戰前輩犧牲奉獻史實，並結合行銷在地文化特色，金門縣政府援去年模式，透過防區辦理的活動，規劃致贈參戰官兵、遺眷代表，以及隨行採訪記者公務用酒，由金防部代表金門縣政府表達對參戰官兵的敬意。

金防部說，前依規定行文金門縣政府，申請此次活動所需公務用酒。為使前置作業順遂，因此先以去年蒞訪記者人數，作為預判報名採訪人員，後續再依實際到訪情形，核實發放及結報。

金門縣政府也發出新聞稿表示，由縣府提供高梁酒品致贈參戰官兵暨遺眷族的酒品，乃行之有年之事，目的在於感懷參戰官兵暨遺族所作之貢獻，且提醒國人八二三砲戰之重要性，這兩年係亦援例辦理。對於周刊的不實報導，縣府表示遺憾及抗議。

縣府強調，活動中援例都會邀請參戰官兵暨遺族參加，也會邀請媒體各界協助宣傳活動，宣揚此類戰役的歷史重要性。縣府每年都會提供高梁酒品，於共同辦理的活動中由縣長致贈來參禮參戰官兵及遺族及媒體各界。因活動尚未正式舉辦，媒體邀請名單尚未確認，為利行政作業，援用往年名冊預為規劃，實際作業將以參加者核實發送。

縣府表示，金門楊縣長與金防部指揮官賀政基於公開、透明的原則，並完備程序爰請金防部正式行文，俾有所據。周刊報導「索要」情事，與事實相悖。