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軍費不足 金馬澎新建海龍港勤設施延後至11年內完成

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
金馬海龍蛙兵的高性能快艇極速可達45節，輕載甚至可達50節。但因沒有專用港勤設施，平時是拖車架在陸地上，應變時間被拖慢。圖／記者洪哲政／攝影；本報資料照
金馬海龍蛙兵的高性能快艇極速可達45節，輕載甚至可達50節。但因沒有專用港勤設施，平時是拖車架在陸地上，應變時間被拖慢。圖／記者洪哲政／攝影；本報資料照

政府對美軍備採購金額暴漲，部分軍事後勤設施興建因此須延後期程。陸軍計畫在金門縣－金湖、澎湖縣－西嶼、連江縣－南竿新建陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施，原規劃自105年自110年計6年內完成，但經行政院調整為105至115年，延後到11年內完成，國防部昨日更正此案「新建工程委託設計及監造技術服務」決標公告內容，並在今日對外公告。

而據了解，澎湖、金門的海龍專用港勤設施均已動工，馬祖則因為重新選地新建，時程延後。

陸軍航特部105年間即曾以1868萬3770元預算，委託專業工程公司，為陸軍兩棲偵察營位在澎湖、金門、馬祖等外離島港勤新設施新建工程進行專案管理技術服務，全案已結標執行。計畫為金、馬、澎外島駐防的陸軍兩棲偵察營設計專用港口設施，希望讓海龍蛙兵迅速出擊，執行海上快速機動反應，協助嵌制、警戒日益開放多元，在防務上頗有顧慮的小三通水道與無人島搜索任務。

陸軍海龍部隊除一般滲透用的7人橡皮艇外，主戰現役的K85成功艇與高性能海龍快艇，船速性能都遠高於海巡隊船艇，但金、馬缺乏專用港勤設施，澎湖僅有簡易棧橋，外島海龍部隊船艇停泊方式，以陸上停泊上架及海上停泊等兩種方式為主，興建新港勤設施考量是以提升單位保修作業成效及裝備妥善率，並建立安全、高效能、永續的優質保修環境，並便於快速出擊。海龍部隊近年透過「閃光操演」與美軍美軍特戰第一總隊迭有戰術交流，在金馬外、離島興建專用港勤設施傳為美軍所建議。

但國防部今日重新公告，陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程委託設計及監造技術服務，昨日更正決標公告，以兩千九百四十一萬九千一百六十六元決標，指航特部8月12日發函稱，全案需求計畫書由行政院同意執行期程自105-110年6年履約時間，調整為105-115年長達11年，因此航特部來函協助更正政府電子採購網的履約期限延至115年12月31日。

國防部昨日更正陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施「新建工程委託設計及監造技術服務」決標公告內容，並在今日對外公告。圖/取自政府採購網站
國防部昨日更正陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施「新建工程委託設計及監造技術服務」決標公告內容，並在今日對外公告。圖/取自政府採購網站

陸軍 澎湖 金門 馬祖

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