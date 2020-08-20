軍費不足 金馬澎新建海龍港勤設施延後至11年內完成

政府對美軍備採購金額暴漲，部分軍事後勤設施興建因此須延後期程。陸軍計畫在金門縣－金湖、澎湖縣－西嶼、連江縣－南竿新建陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施，原規劃自105年自110年計6年內完成，但經行政院調整為105至115年，延後到11年內完成，國防部昨日更正此案「新建工程委託設計及監造技術服務」決標公告內容，並在今日對外公告。

而據了解，澎湖、金門的海龍專用港勤設施均已動工，馬祖則因為重新選地新建，時程延後。

陸軍航特部105年間即曾以1868萬3770元預算，委託專業工程公司，為陸軍兩棲偵察營位在澎湖、金門、馬祖等外離島港勤新設施新建工程進行專案管理技術服務，全案已結標執行。計畫為金、馬、澎外島駐防的陸軍兩棲偵察營設計專用港口設施，希望讓海龍蛙兵迅速出擊，執行海上快速機動反應，協助嵌制、警戒日益開放多元，在防務上頗有顧慮的小三通水道與無人島搜索任務。

陸軍海龍部隊除一般滲透用的7人橡皮艇外，主戰現役的K85成功艇與高性能海龍快艇，船速性能都遠高於海巡隊船艇，但金、馬缺乏專用港勤設施，澎湖僅有簡易棧橋，外島海龍部隊船艇停泊方式，以陸上停泊上架及海上停泊等兩種方式為主，興建新港勤設施考量是以提升單位保修作業成效及裝備妥善率，並建立安全、高效能、永續的優質保修環境，並便於快速出擊。海龍部隊近年透過「閃光操演」與美軍美軍特戰第一總隊迭有戰術交流，在金馬外、離島興建專用港勤設施傳為美軍所建議。