藍委不滿登東沙島遭拒 海委會：恐干擾官兵 影響排假

對於109年8月19日立法院內政委員會東沙島考察延期引發藍委不滿，海洋委員會今天表示，鑒於南海情勢詭譎多變，當前情勢嚴峻，希望避免干擾，使駐島官兵專心戰訓本務。

海洋委員會表示，海巡署自民國89年接替國防部海軍陸戰隊東、南沙地區防務，落實各項戰備訓練任務，並執行海域治安及海洋生態維護工作。鑒於南海情勢詭譎多變，當前情勢嚴峻，駐島同仁勠力戰備整備，希望國人多予支持鼓勵，並避免干擾，使其專心戰訓本務。

海洋委員會說，海巡署駐島官兵休假皆為計畫排定，任何調整雖不影響權益，但多少都會影響情緒與學習，應全力避免不必要的調整；另東沙登島申請有明確規定，希望一切能回歸依法行政。

對立委質疑學生東沙體驗營仍可登島，海洋委員會指出，為增進學子對國土疆域及海洋國家之意識與認同，教育部自民國100年起，即與內政部、國防部、海巡署等機關合辦東沙生態研習營，公開甄選國內大專院校學員生登島，均依規定完成申請，行之有年。海委會於109年也依既定計畫及程序，辦理「2020東沙巡禮-海域安全及國家公園生態體驗營」。

海洋委員會指出，東沙體驗營學員均搭乘海巡艦艇往返，登島後由海巡駐島單位實施資訊安全宣導，將個人手機拍照鏡頭以專用貼紙遮蔽，並由內政部海洋國家公園管理處安排生態保育課程，上島期間禁止學員拍照，無涉國防機敏事務。

不過，海巡東南沙分署表示，為維護官兵休假權益，該分署委商民航機每週往返東沙島1航次，每次停留約30分鐘後隨即返台，其中第三週航班停留3小時，以因應專案任務，雖該航次官兵排休人數較少，仍可滿足島上人員休假。