怒海潛將女上兵曝光 任婕胸口釘上水械專長金龍徽

海軍今天公布海軍水下作業大隊水械專長班合格官兵，隊伍出現女性上兵任婕；海軍比照男性，在結業儀式中，安排同單位服役的兄長，將象徵水械專長的金龍徽章，硬生生「釘」入她的胸口。

中華民國海軍臉書粉絲專頁今天披露，水械專長班官兵須通過陸上體能、海上長泳、徒手潛泳、水中裝備故障排除及綜合技能訓練等考驗，堪稱「海軍水行俠」。

海軍公布的影像中，結業的官兵行列中，出現一名女性上兵任婕，成海軍近十餘年來首位通過水械專長的女性官兵。

任婕目前任職水下作業大隊第一作業隊擔任補給一兵，兄長任毅也任職水下作業大隊械彈處理中隊擔任水械上士。結業式中，海軍安排由胞兄按傳統比照男性，將金龍徽剌進她胸口。

任毅並非水械教官，也非水械師資、評鑑員，但為水大合格隊員，單位基於性別平等，請胞兄爲任婕釘上金龍徽。