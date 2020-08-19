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怒海潛將女上兵曝光 任婕胸口釘上水械專長金龍徽
海軍今天公布海軍水下作業大隊水械專長班合格官兵，隊伍出現女性上兵任婕；海軍比照男性，在結業儀式中，安排同單位服役的兄長，將象徵水械專長的金龍徽章，硬生生「釘」入她的胸口。
中華民國海軍臉書粉絲專頁今天披露，水械專長班官兵須通過陸上體能、海上長泳、徒手潛泳、水中裝備故障排除及綜合技能訓練等考驗，堪稱「海軍水行俠」。
海軍公布的影像中，結業的官兵行列中，出現一名女性上兵任婕，成海軍近十餘年來首位通過水械專長的女性官兵。
任婕目前任職水下作業大隊第一作業隊擔任補給一兵，兄長任毅也任職水下作業大隊械彈處理中隊擔任水械上士。結業式中，海軍安排由胞兄按傳統比照男性，將金龍徽剌進她胸口。
任毅並非水械教官，也非水械師資、評鑑員，但為水大合格隊員，單位基於性別平等，請胞兄爲任婕釘上金龍徽。
海軍十餘年前曾培訓出中華民國45年來第1位女蛙人士官黃蕙芬，她曾以海軍水下作業大隊水中械彈處理中隊分隊長前往美國海軍未爆彈處理學校受訓，她後來轉任軍官，任婕是海軍近十餘年來首位通過水械專長班的女性上兵。
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