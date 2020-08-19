國防部稱審查不及拒立委登東沙 陳玉珍：要審100天？

海峽兩岸情勢緊張，立法院內政委員會原安排明天前往東沙島考察，慰勉海巡官兵，但國防部今通知，因申請考察時間急迫作業不及，無法如期完成審查及完備作業程序，不能核准登島。內政委員會召委陳玉珍批評，國防部是技術性干擾。

陳玉珍質疑，內政委員會安排考察前已先知會相關單位，瞭解注意事項後才正式發文，發文作業時間也與105年與107年兩次內政委員會申請登島的作業時間相同，不知道為何過去申請可以，這次申請就會審查不及。

陳玉珍說，此次考察行程，內政委員會都尊重海巡署與國防部要求，不僅參與的全部都是立法委員，不像過去還有助理參與，也會遵守秘密考察規定，申請登島的立委資料也都已經送國防部，不知道還要審查什麼會作業不及。

陳玉珍表示，內政委員會申請前往東沙島的考察規劃不會改變，就是延期，後續也會繼續申請，看國防部要怎麼技術技術性杯葛。

立法院內政委員會此次申請前往東沙島考察是於8月14日正式發出公文，預計明天（20日）登島。但國防部昨天發文告知海洋委員會，因申請考察時間急迫作業不及，無法如期完成審查及完備作業程序。

但陳玉珍表示，105年內政委員會申請登東沙島是1月15日提出，21日登島；107年時是7月3日提出，7月9日登島，前後都是間隔6天，這次內政委員會只是循例申請，為什麼審查時間就不夠了？時代進步，國防部審查效率竟降低。

陳玉珍批評，國會議員視察自己國家的領土，國防部先以要求機密考察阻擾，現在更乾脆技術性干擾不同意登島，究竟要審查什麼？難到要審100天嗎？