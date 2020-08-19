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立委考察東沙島讓官兵被趕下包機沒假休？海巡否認
傳共軍近期將在東沙島區域實施軍事操演，立法院內政委員會召委、國民黨籍立委陳玉珍明天率隊登島考察，傳有近20前線官兵因此被趕下包機停止休假。海岸東南沙分署上午否認此事；國防部則說，會將當地區域情勢提供相關部會參考。
東沙島除海巡東沙指揮部駐軍外，目前另有海軍陸戰隊加強連在當地進行移地訓練，強化戰備。陳玉珍明率隊登島考察。
對此，國防部發言人史順文表示，這是內政委員會要到東沙島考察海洋委員會業務，國防部配合相關部會作聯合審查，也會將整體區域情勢狀況提供相關部會進行參考。
而對官兵因此影響休假傳聞，海巡東南沙分署表示，為維護官兵休假權益，該分署委商民航機每週往返東沙島1航次，每次停留約30分鐘後隨即返台，其中第三週航班停留3小時，以因應專案任務，雖該航次官兵排休人數較少，仍可滿足島上人員休假。
東南沙分署表示，此次接獲委員考察日期適逢第3週專案行程，並未影響官兵排休及禁止休假情事。
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