美艦泊台、美軍著軍裝訪台？ 國防部：媒體臆惻沒評論

美「中」軍力對峙延燒到台灣海峽，美軍印太司令部上午披露神盾艦馬廷斯號（USS Mustin，DDG 89）昨日穿越台灣海峽實況，國防部上午除證實美軍艦艇行蹤外，也強調區域情勢變化，國軍都有掌握，而且有完整應變計畫，國軍有信心也有能力維護國家安全。

《紐約時報》日前報導宣稱，華府官員希望趁勢加強美台關係，扭轉過去在台海問題上的模糊立場，盡可能讓美台接近「國與國關係」，只差未承認主權而已；而近期的具體動作，可能是讓美國軍艦進入台灣港口，派遣美軍公開穿軍服赴台交流。

對此，史順文表示，台美雙邊基於台灣關係法共同維護區域和平穩定，國防部配合政府整體外交政策，穩健務實推動各項軍事交流，強化整體防衛戰力與國家安全，但媒體臆惻相關內容，國防部沒有評論。

美軍印太司令部臉書粉專上午披露「馬斯廷號」神盾驅逐艦昨日通過台灣海峽的照片，強調艦艇任務是第七艦隊前沿部署。昨傳兩岸都派艦監控。

史順文表示，一艘美作戰艦由北向南航經台灣海峽，續向南航行；而美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台海周邊海、空域相關動態，狀況正常。至於我軍是否派艦監控，史順文表示，國防部不評論兵力運用。

對於台海情勢與共軍動態，史順文表示，中共從未放棄武力犯台，近期藉由中共東部戰區宣布在台灣海峽兩端進行實戰化演練，部分有關區域情勢變化，國軍都有掌握，而且有完整應變計畫，也會持續強化戰備整備，確保國家安全，國軍有信心也有能力維護國家安全。