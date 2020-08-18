美軍神盾艦穿行台海 前海軍官校教官：展現嚇阻共軍能量

美軍柏克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG 89）今天通過台灣海峽，擅於分析軍事公開情報的前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩研判，馬艦由北向南通過台灣海峽，正前往位於南海東沙島附近海域，策護雷根號航艦打擊群及以美利堅號兩棲攻擊艦為旗艦的遠征打擊群。

呂禮詩認為，馬斯廷號目前正在東引附近海面航行的訊息，未見兩岸或美軍任何船訊公開資訊，訊息曝光來源、用意與時機耐人尋味。

呂禮詩分析，根據美國太平洋艦隊司令部在Twitter推文，馬斯廷號應是結束15日起與日本海上自衛隊秋月級驅逐艦DD 117 涼月號（すずつき/Suzutsuki）在東海所進行的「整體作戰」（integrated operations）演練後，由北向南通過台灣海峽，前往位於南海東沙島附近海域，策護雷根號航艦打擊群及以美利堅號兩棲攻擊艦為旗艦的遠征打擊群。

他研判，美軍當下的海空部署，目的在於切斷解放軍南部戰區湛江軍港所可能向東沙群島投射的兩棲戰力，並得以海空優勢反制解放軍於日前宣布將在台灣海峽及南北兩端實施「多軍種多方向成體系實戰化演練」，並先期因應現在位於渤海搭載艦載機的遼寧號航空母艦可能動態；以展現美軍嚇阻解放軍持續擴張的企圖，並履行維護區域穩定和印太地區自由開放的共同承諾。