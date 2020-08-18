國防部「鐵騎專案」五億餘元生產四款偵搜戰鬥車

國防部軍備局證實，軍備局生製中心第209廠依陸軍作戰需求，自110年起編列預算研製偵搜戰鬥車，以提升陸軍偵搜能力。據了解，此案以「鐵騎專案」為名，編列5億餘元預算，將與工研院合作，計畫研發四輛不同構型的四輪裝甲戰術輪車，其中包括能指導控無人機的電偵車。

據透露，針對陸軍聯合輕型戰術輪車（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）的需求，軍方確曾考量直接商購，但國防部高層認為國內有自製能力，「這麼簡單的東西為什麼外購？」要求軍備局投入設計生產。

官員透露，未來由國內自行設計、生產的偵搜戰鬥車，單價或許高於對外商購車輛，但將有後勤維保上的優勢，長期而言能降低後勤成本，同時能提供國內廠商投入。

據透露，「鐵騎專案」將生產四輛原型車，包括指揮車、偵搜車、30鏈砲車與電偵車。其中配備各式偵蒐裝備的電偵車型，將具備導控無人機的性能。