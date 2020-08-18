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左營軍港神秘八角塔 機密高雄艦衛星照下現型引討論

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
高雄艦在GOOGLE EARTH商用衛星照下顯示，其泊靠於發展碼頭內檔，外檔是一艘中字號，艦上八角型構造物再次引發討論，可能是中科院研製的艦用相位陣列雷達。圖／取自GOOGLE EARTH
高雄艦在GOOGLE EARTH商用衛星照下顯示，其泊靠於發展碼頭內檔，外檔是一艘中字號，艦上八角型構造物再次引發討論，可能是中科院研製的艦用相位陣列雷達。圖／取自GOOGLE EARTH

海軍151艦隊所屬的「高雄」號登陸艦（LCC-1），去年起卸下兩棲運兵任務，借調中科院進行包括海軍新一代迅聯戰鬥系統、海弓三防空飛彈整合MK41垂直發射系統，海劍二飛彈等系統測試，今年底預計測試海劍羚飛彈系統。有網友自GOOGLE EARTH發現高雄艦泊靠在左營軍港發展碼頭，艦上疑似艦用相位陣列雷達的八角塔型構型再度引發討論。

高雄艦在GOOGLE EARTH商用衛星照下顯示，其泊靠於發展碼頭內檔，外檔是一艘中字號，艦上巨大八角型構造物再次引發討論，一般研判是中科院研製的艦用相位陣列雷達。

中科院研發新一代艦用戰系「迅聯專案」下的「迅達計劃」，計畫研發艦用相位陣列雷達，但體型過大，傳單胴艦體無法容納。

飛彈 中科院 碼頭

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