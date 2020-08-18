左營軍港神秘八角塔 機密高雄艦衛星照下現型引討論
海軍151艦隊所屬的「高雄」號登陸艦（LCC-1），去年起卸下兩棲運兵任務，借調中科院進行包括海軍新一代迅聯戰鬥系統、海弓三防空飛彈整合MK41垂直發射系統，海劍二飛彈等系統測試，今年底預計測試海劍羚飛彈系統。有網友自GOOGLE EARTH發現高雄艦泊靠在左營軍港發展碼頭，艦上疑似艦用相位陣列雷達的八角塔型構型再度引發討論。
高雄艦在GOOGLE EARTH商用衛星照下顯示，其泊靠於發展碼頭內檔，外檔是一艘中字號，艦上巨大八角型構造物再次引發討論，一般研判是中科院研製的艦用相位陣列雷達。
中科院研發新一代艦用戰系「迅聯專案」下的「迅達計劃」，計畫研發艦用相位陣列雷達，但體型過大，傳單胴艦體無法容納。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言