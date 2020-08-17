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台海開戰機率？林郁方：可能性低

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

台海近來開戰風險因為軍事活動增加而上升，可是美中雙方其實都不敢輕舉妄動！」前立委林郁方17日在國政基金會美中對抗記者會上表示，美、中近來透過軍演、軍機在台海附近頻繁活動，以致開戰的風險會增加，不過美國社會可能不會願意開戰，中國也不想冒開戰後被經濟制裁的風險，因此開戰機會不高，但仍要小心提防意外。

雙方開戰可能性低

林郁方指出，美、中之間的軍事差距還是存在，中國目前3個航母打擊群的戰鬥力，可能還是比不上美國1個航母打擊群的戰力，如果中國真要發動戰爭，也會選擇距離中國本土200公里以內的區域，因此中國近日的軍演都選在台海兩端舉行，目的就是為了模擬封鎖台海的狀況。

如果遠離中國本土，共軍的海上、海底做戰與補給都會出問題，如果靠近陸地較可以獲得陸地飛彈系統的支援，但同時美國航母群也知道台海相對不利美軍作戰，所以也會避免。而對於有人分析川普可能會以發動有限戰爭的方式，來換取美國人民對他的支持度，林郁方則認為不可能，因為美國國防部應會阻攔。

「川普要在國內派兵鎮壓抗議都被否決了，何況是對外發動戰爭？」因此林郁方預測，無論美、中雙方都不會想要故意在台海發動戰爭，如果中國輕易發動戰爭，美國也會要求盟友實施經濟制裁，而中國自從加入WTO後，經濟與世界的互賴也非常深，因此中國不可能冒這個風險。

需提防擦槍走火

但他提醒，第一次世界大戰中，參戰的各國剛開始都沒有人打算要開戰，只是在一連串的誤判下，還是爆發了戰爭，因此美中雖然不會輕易開戰，但是最近的互動的確增加發生意外的風險，台灣也必須要注意。

而針對美國近日有CIA前局長的報告稱，中共可能會選擇1月底攻台的報導。陸委會主委夏立言說，美、中在國際局勢複雜時不會輕易開戰，台灣蔡政府在外交上也不會太躁進，因此開戰的機會不高。政大外交系教授黃奎博則分析，美國軍方的言論自由比台灣還高，因此每個人針對兩岸局勢判斷的結果不同。

黃奎博開玩笑說，很多國內研究兩岸的其實都更了解狀況，但是媒體往往喜歡報導國外智庫的新聞，但國外智庫的看法很多元，因此無需執著單一文章或是誰的看法，「軍事分析本來就是往最壞的方向思考。」

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戰爭 台海 林郁方

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