空軍進駐21砲指部助陸軍接收海馬斯？六軍團否認

陸軍21砲指部龍陵營區庫房昨天失火，現場有三名士官獲救，有媒體報導指稱三人是空軍士官，來傳授導彈暨防空相關知識，以便未來接收對美採購的M142「海馬斯（HIMARS）」多管火箭系統。六軍團上午否認此事。

媒體報導指稱，3名女士官隸屬空軍，出現在陸軍六軍團引起外界好奇。據稱有多名空軍人員進駐21砲指部，傳是因陸軍向美國採購M142「海馬斯（HIMARS）」多管火箭系統的軍售案9月後可望有結果。但陸軍砲兵並沒處理射程遠至打到擊大陸沿岸的火箭系統經驗，因而需要導彈暨防空指揮部相關知識，因此才有空軍人員進駐。

陸軍第六軍團今（17）日澄清表示，相關士官為作戰區指揮所執勤人員。媒體所述內容絕非事實，籲請各界勿以訛傳訛，誤導視聽。