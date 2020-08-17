空軍進駐21砲指部助陸軍接收海馬斯？六軍團否認
陸軍21砲指部龍陵營區庫房昨天失火，現場有三名士官獲救，有媒體報導指稱三人是空軍士官，來傳授導彈暨防空相關知識，以便未來接收對美採購的M142「海馬斯（HIMARS）」多管火箭系統。六軍團上午否認此事。
媒體報導指稱，3名女士官隸屬空軍，出現在陸軍六軍團引起外界好奇。據稱有多名空軍人員進駐21砲指部，傳是因陸軍向美國採購M142「海馬斯（HIMARS）」多管火箭系統的軍售案9月後可望有結果。但陸軍砲兵並沒處理射程遠至打到擊大陸沿岸的火箭系統經驗，因而需要導彈暨防空指揮部相關知識，因此才有空軍人員進駐。
陸軍第六軍團今（17）日澄清表示，相關士官為作戰區指揮所執勤人員。媒體所述內容絕非事實，籲請各界勿以訛傳訛，誤導視聽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言