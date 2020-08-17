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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

東沙島罕見「金身」蔣銅像遭移除 國徽像黨徽也被拔

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
由海岸巡防署東沙指揮部轄管的東沙島，在集合場有一座罕見「金身」造型的蔣公銅像，下方有國徽。圖／海巡署
由海岸巡防署東沙指揮部轄管的東沙島，在集合場有一座罕見「金身」造型的蔣公銅像，下方有國徽。圖／海巡署

促轉會落實「清除威權象徵」政策，要求將各公務機關將前總統蔣中正銅像移除。但相關單位並未掌握到目前有海軍陸戰隊「移地訓練」、由海岸巡防署東沙指揮部轄管的東沙島，有一座罕見「金身」造型的蔣公銅像，但海巡署已主動將銅像「請」到室內保管，基座上的國徽也一併被移除。

促轉會公布資料顯示，海巡署營區內5座蔣介石銅像已清除完畢，分別為高雄市3座、桃園市1座、台東縣1座，營區內「中正台」也恢復成司令台。資料顯示並沒有東沙島這一座。

國軍過去駐防東、南沙時，曾在島上遺留許多「蔣公」銅像，南沙太平島多年前在興建太平機場時，藉由工程施作，已將島上銅像移除；東沙則仍有一座金身造型的銅像矗立在東沙指揮部集合場。據傳也是軍方所遺留，海巡部隊整修時將其塗裝為金身。

海巡署今天表示，東沙島這座銅像已於民國108年8月前由海巡署主動移下基座，目前保管於營舍內部。基座上國徽疑造型像國民黨徽，一併被移除，留下「千秋氣節久彌著、萬古精神又日新」對聯銘刻與落成誌。

民進黨陳水扁時代末期也曾推動過移除蔣中正銅像政策，部分軍方銅像因此被移除，當時高階將領提出因應方法是：蔣公銅像為營區站哨太久了，很辛苦，因此將銅像請到室內「讓它休息」。前國防部長李傑也曾說，先將銅像搬到室內，未來再拿來出。海巡對東沙銅像的作法與當年頗為類似。

國防部與退輔會並未受相關政策影響，並沒有移除銅像的政策或命令。

東沙島上蔣公金身銅像與國徽業遭海巡署主動移除，留下基座。圖／海巡署提供
東沙島上蔣公金身銅像與國徽業遭海巡署主動移除，留下基座。圖／海巡署提供

海巡署 蔣中正 促轉會

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