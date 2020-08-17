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F-16戰機全戰力掛載升空嚴堵共軍？拍攝明年度月曆啦

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍節前後，航空迷發現空軍嘉義基地第四聯隊多架Ｆ-16戰機，機翼下掛滿飛彈升空，與平常未掛滿飛彈、單飛情形不同。圖／航空迷提供
空軍節前後，航空迷發現空軍嘉義基地第四聯隊多架Ｆ-16戰機，機翼下掛滿飛彈升空，與平常未掛滿飛彈、單飛情形不同。圖／航空迷提供

空軍F-16戰機日前曾被發現以不尋常的武器掛載構型升空，甚至有F-16所有載點全掛載AIM-120先進中程空對空飛彈，各地曾傳是為因應台海緊張情勢，甚至是共軍可能在東沙軍演，加強「戰鬥空中巡航」。但軍方官員指出，這幾波特殊掛載戰機升空，其實是為空軍明年度月曆進行拍攝。

其實空軍知道有航迷在嘉義攝得這些出拍攝任務的戰機，曾透過空軍新聞部門轉發電子郵件，婉轉呼籲希望別提供照片給媒體以免被帶錯風向。但各機武器掛載構型特殊，且火力強大，仍遭外界聯想為因應台海情勢而作的改變。

媒體日前報導，空軍嘉義聯隊F-16戰機滿載各型飛彈與莢艙，傳升空執行巡弋任務，花蓮F-16日前也被發現掛載派出2架F-16戰機除空優掛載外，再加掛2枚空射型魚叉飛彈，於西南空域實施「戰鬥空中巡航」。

媒體日前也報導，空軍嘉義基地第四聯隊所屬F-16戰機日前升空執行空中巡邏任務時，被發現在未附掛對地武器下，同時掛載ALQ-184電戰莢艙與低空導航暨紅外線夜間標定系統（LANTRIN）。有專家因此研判，有可能是我軍反制共軍新型匿蹤戰機的手段之一。

但軍方官員證實，這些批次戰機都是為拍攝空軍新年度月曆而升空執行編隊操演，並非用這些武器掛載構型執行巡邏任務。

戰機 空軍 F-16

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