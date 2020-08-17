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美參院建議失靈 台未獲邀參與環太平洋軍演

聯合報 / 記者洪哲政／台北報導
國防部長嚴德發曾表示要爭取參與環太平洋軍演。 圖／聯合報系資料照片
國防部長嚴德發曾表示要爭取參與環太平洋軍演。 圖／聯合報系資料照片

美軍二○二○環太平洋軍演今天展開，國防部昨天表示，至今未接獲美軍邀請參加訊息，我方今年無緣參與。

針對美軍環太平洋軍演是否邀我參與，國防部發言人史順文日前曾表示，尚未接獲相關訊息；但也指出，未來在有助區域穩定和平、確保國家利益、符合軍事戰略及整體防衛構想前提下，審慎評估，以循序漸進方式，爭取以觀察員身分參與觀摩聯合計畫作為，與人道救援等重點科目。

史順文昨天再度確認，我方並未接獲美軍邀請的訊息。

美國參議院上月廿三日通過二○二一年度國防授權法，法案中建議邀請台灣參與環太平洋軍演。

我國防部長嚴德發五月初在立法院答詢也表示，爭取參與八月登場的環太平洋軍演。

此外，中共軍演部分，中共解放軍東部戰區十三日對外宣稱，在台灣海峽及南北兩端舉行多兵種軍事演習，我國陸軍隨即在十四日針對澎湖地區實施軍品前運，其中包括四輛M60A3戰車。

軍聞社報導，為協助外離島部隊各類軍品前運作業，陸軍四支部運輸兵群第二營港運連十四日於左營地區，編組「艙內卸載」、「艙外裝載」、「指揮與管制」及「勤務支援」等專案人員，執行澎防部戰車及各類軍品前運任務，各組人員在幹部指揮下，藉由周密的管制與命令分配，恪遵軍品裝載標準程序，迅速完成搭設作業，圓滿達成任務。

對於敏感時刻前運軍備，陸軍司令部表示，這四輛戰車是澎防部運回台灣交由兵整中心翻修的車輛，在整修完成後返回駐地服勤，而整體前運屬例行性作業。

美軍 國防部 嚴德發 中共 演習

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