快訊

棒球／維持訓練到10月底 陳偉殷續等旅外機會

陳時中說出台灣沒有普篩的原因 醫師一聽哭笑不得

雲豹迫砲車投產暫取消 軍備局證實改攻裝甲偵搜戰鬥車

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
警方保一總隊維安特勤隊所採購Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，就是JLTV車的一款，國防部軍備局計畫自行設計製造。記者林伯東／攝影
警方保一總隊維安特勤隊所採購Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，就是JLTV車的一款，國防部軍備局計畫自行設計製造。記者林伯東／攝影

國防部軍備局以雲豹二代甲車M2樣車為載台，研製新型81迫砲車，原計畫今年建案編列預算，明年正式投入生產250輛，但傳陸軍「變卦」，認為不符需求，全案遭到取消。軍備局現在另啟新一波「國車國造」專案，自明年起編列科研預算，自行設計四輪裝甲偵搜戰鬥車，搭配30鏈砲，計畫汰換陸軍老舊悍馬車，搶攻國內聯合輕型戰術輪車（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）市場。

對於81迫砲車投產遭到取消，軍備局澄清，81公厘輪型迫砲車已於108年12月底通過初期作戰測評（IOT），滿足軍種作戰需求，刻由陸軍評估量產時機。軍備局同時證實，軍備局生製中心第209廠依陸軍作戰需求，自110年起編列預算研製偵搜戰鬥車，以提升陸軍偵搜能力。

陸軍認為，無論是81或120迫砲車，火力有限，且無自動傳彈機制，且陸軍改編為聯合兵種營後，編制上總計縮減5個機步營、1個戰車營，光是雲豹甲車，就比原先數量需求，裁減至少250輛，多出的雲豹甲車不知如何轉移消化，還有待國防部統一規畫，傳目前陸戰隊、空軍憲兵還使用舊款V150裝甲車的單位，可能被列移撥對象。

此外，軍備局民國108年起編列7億7884萬元，以「獵豹專案」為名，計畫在112年以前完成兩輛105公厘輪型戰砲甲車原型車研製，作為各機步旅火力支援主力；迫砲車需求大減。陸軍因此認為新型迫砲車沒有需求。

但官員表示，「現在不量產，不代表未來不量產」，81迫砲車將列陸軍五年兵力整建計畫；而軍備局現正加緊研製105公厘輪型戰甲車，原型車可望於明年台北航太展亮相，載台以M2原型車再精進。

此外，軍備局明年將再擔負新型輪型裝甲車研發任務，將按陸軍對JLVT需求，自行研製四輪裝甲偵搜戰鬥車。軍備局原透過工研院委由國內某家知名車廠設計車體，但後來仍決定自行設計，由209廠進行車體製造，205廠以商購方式採購動力、懸吊系統，30鏈砲等武器裝備則由中科院整合。

美軍目前也正在換裝國內聯合輕型戰術輪車（JLTV），據了解我方曾尋求報價，需求344輛每輛高達千萬元台幣以上，我方因此決定「國車國造」，自行整合車體與系統。

國軍是美軍以外，世界上最大的悍馬系列車使用國，各型悍馬車引進總數約有9000餘輛，服役已廿餘年，近年已陸續除役；美軍目前也正在換裝聯合輕型戰術輪車（JLTV），據了解，我方曾尋求報價，需求344輛每輛高達千萬元台幣以上，我方因此決定另闢「國車國造」管道，自行整合車體與系統。

警方保一總隊維安特勤隊所採購Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，就是JLTV車的一款，國防部軍備局計畫自行設計製造。記者林伯東／攝影
警方保一總隊維安特勤隊所採購Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，就是JLTV車的一款，國防部軍備局計畫自行設計製造。記者林伯東／攝影

陸軍 國防部

延伸閱讀

共軍嗆軍演恐嚇台灣 陸軍前運主力戰車返澎湖部署

T75K3設計瑕疵？軍方：按規定使用應無問題

國造T75K3傳致命缺陷？艦隊分署：根本是你不會用啊！

致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

相關新聞

雲豹迫砲車投產暫取消 軍備局證實改攻裝甲偵搜戰鬥車

國防部軍備局以雲豹二代甲車M2樣車為載台，研製新型81迫砲車，原計畫今年建案編列預算，明年正式投入生產250輛，但傳陸軍...

共機越中線後還幻想美會撐台海？ 台灣別把自己變棋子

共機飛越台海中線，共機飛入防空識別區，這些事件似對台灣有安全威脅，然則，台海中線、防空識別區，都是冷戰時期，美蘇兩霸權對抗下的產物，台海中線與防空識別區都是以美國霸權實力為依托的一種秩序，至於是否符合兩岸現況，或者將台灣安全與美國戰略利益掛勾是否妥當，根本沒人在意。

共軍嗆軍演恐嚇台灣 陸軍前運主力戰車返澎湖部署

解放軍東部戰區13日對外宣稱在台灣海峽及南北兩端舉行多兵種軍事演習，陸軍隨即在14日針對澎湖地區實施軍品前運，其中包括四...

國防院：中國推特揭露美軍機動態是灰色衝突手段

近期中國北大「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特頻揭露美國軍機動態，國防安全研究院表示，這是灰色衝突手段之一，藉民...

抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件

今年是抗戰勝利75周年，日本在1945年8月15日由裕仁天皇發表終戰詔書，早在天皇宣布之前的13日，日本中國派遣軍總司令岡村寧次已指派羚山崎到上海與周佛海會面，岡村請周轉達投降條件，一旦接到天皇命令，日軍絕不反抗天皇命令，在華派遣軍只能將武器交與蔣中正，不將武器交與英美。

蘇貞昌指馬英九唱和中共窮兵黷武 馬辦：騙神明又騙人民

針對行政院長蘇貞昌日前暗指前總統馬英九唱和中共窮兵黷武，馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，騙過神明的院長，現在又出來騙人民...

我空降突擊操演 模擬共軍入侵

海峽兩岸情勢緊張，中共解放軍於台灣海峽進行軍事實戰演練，甚至傳出將在南海軍演登陸奪島。因應挑戰，陸軍司令部特戰指揮部第五...

回應美雙航母演習 陸試射「航母殺手」東風26

中國人民解放軍近日在台海與台灣南北兩處進行演習，引發關注。同時，火箭軍在近日試射有「航母殺手」之稱的東風26，分析認為，...

美公布軍售合約 我購F16V更進一步

美國國務院去年八月下旬批准售台六十六架F-16V系列戰機，歷經一年，美國國防部十四日發布的軍售合約中，包括與洛克希德馬丁...

共軍在台海軍演 美國務院敦促北京停止軍事挑釁

中共解放軍13日證實在台灣南北兩端實施軍事演習，美國國務院發言人以背景說明方式表示，美國一直向中國大陸政府傳達，美國強烈...

東部海域射飛彈 軍方：例行測試

大陸解放軍東部戰區將在台灣海峽南北兩端軍事演習，台灣近日也在東部海域試射飛彈，範圍涵蓋整個宜花東地區海空域。中科院與軍方...

共軍宣布台海軍演 美雷根號航艦駛向菲律賓海

大陸「環球網」引述美國太平洋艦隊發布的消息指出，解放軍東部戰區十三日宣布在台灣海峽及南北兩端展開實戰化演練的同一天，早前...

熱門新聞

補選開票結果／得票率破7成！陳其邁拿下67萬票當選高雄市長

「罷韓天險」沒過關 陳其邁未來執政難關才要開始

高雄市長補選／對比2018選舉 陳其邁少了7萬張票、得票率大增

高市長補選／落後陳其邁42萬票 李眉蓁晚間6點由江啟臣陪同宣布敗選

高雄市長補選藍綠白未達標 謝龍介：算是「三輸」

高市長補選／藍營失守基本盤 挺身帶領黨？侯友宜說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。