雲豹迫砲車投產暫取消 軍備局證實改攻裝甲偵搜戰鬥車

國防部軍備局以雲豹二代甲車M2樣車為載台，研製新型81迫砲車，原計畫今年建案編列預算，明年正式投入生產250輛，但傳陸軍「變卦」，認為不符需求，全案遭到取消。軍備局現在另啟新一波「國車國造」專案，自明年起編列科研預算，自行設計四輪裝甲偵搜戰鬥車，搭配30鏈砲，計畫汰換陸軍老舊悍馬車，搶攻國內聯合輕型戰術輪車（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）市場。

對於81迫砲車投產遭到取消，軍備局澄清，81公厘輪型迫砲車已於108年12月底通過初期作戰測評（IOT），滿足軍種作戰需求，刻由陸軍評估量產時機。軍備局同時證實，軍備局生製中心第209廠依陸軍作戰需求，自110年起編列預算研製偵搜戰鬥車，以提升陸軍偵搜能力。

陸軍認為，無論是81或120迫砲車，火力有限，且無自動傳彈機制，且陸軍改編為聯合兵種營後，編制上總計縮減5個機步營、1個戰車營，光是雲豹甲車，就比原先數量需求，裁減至少250輛，多出的雲豹甲車不知如何轉移消化，還有待國防部統一規畫，傳目前陸戰隊、空軍憲兵還使用舊款V150裝甲車的單位，可能被列移撥對象。

此外，軍備局民國108年起編列7億7884萬元，以「獵豹專案」為名，計畫在112年以前完成兩輛105公厘輪型戰砲甲車原型車研製，作為各機步旅火力支援主力；迫砲車需求大減。陸軍因此認為新型迫砲車沒有需求。

但官員表示，「現在不量產，不代表未來不量產」，81迫砲車將列陸軍五年兵力整建計畫；而軍備局現正加緊研製105公厘輪型戰甲車，原型車可望於明年台北航太展亮相，載台以M2原型車再精進。

此外，軍備局明年將再擔負新型輪型裝甲車研發任務，將按陸軍對JLVT需求，自行研製四輪裝甲偵搜戰鬥車。軍備局原透過工研院委由國內某家知名車廠設計車體，但後來仍決定自行設計，由209廠進行車體製造，205廠以商購方式採購動力、懸吊系統，30鏈砲等武器裝備則由中科院整合。

美軍目前也正在換裝國內聯合輕型戰術輪車（JLTV），據了解我方曾尋求報價，需求344輛每輛高達千萬元台幣以上，我方因此決定「國車國造」，自行整合車體與系統。