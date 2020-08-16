共軍嗆軍演恐嚇台灣 陸軍前運主力戰車返澎湖部署

解放軍東部戰區13日對外宣稱在台灣海峽及南北兩端舉行多兵種軍事演習，陸軍隨即在14日針對澎湖地區實施軍品前運，其中包括四輛M60A3戰車。

軍聞社報導，為協助外離島部隊各類軍品前運作業，陸軍四支部運輸兵群第二營港運連14日於左營地區，編組「艙內卸載」、「艙外裝載」、「指揮與管制」及「勤務支援」等專案人員，執行澎防部戰車及各類軍品前運任務，各組人員在幹部指揮下，藉由周密的管制與命令分配，恪遵軍品裝載標準程序，迅速完成搭設作業，圓滿達成任務。

營長曾中校表示，水運作業考驗團隊默契，即使在天候不穩定的狀態下，仍然要執行支前安後的任務，每個人各司其職，才能順利完成此次任務。

對於敏感時刻前運軍備，陸軍司令部表示，這五輛戰車是澎防部運回台灣交由兵整中心翻修的車輛，在整修完成後返回駐地服勤，整體前運屬例行性作業。