快訊

桃園21砲指部龍陵營區倉庫失火 消防隊救出3受困者

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

共軍嗆軍演恐嚇台灣 陸軍前運主力戰車返澎湖部署

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍14日前運四輛M60A3戰車返回澎防部。圖／軍聞社
陸軍14日前運四輛M60A3戰車返回澎防部。圖／軍聞社

解放軍東部戰區13日對外宣稱在台灣海峽及南北兩端舉行多兵種軍事演習，陸軍隨即在14日針對澎湖地區實施軍品前運，其中包括四輛M60A3戰車。

軍聞社報導，為協助外離島部隊各類軍品前運作業，陸軍四支部運輸兵群第二營港運連14日於左營地區，編組「艙內卸載」、「艙外裝載」、「指揮與管制」及「勤務支援」等專案人員，執行澎防部戰車及各類軍品前運任務，各組人員在幹部指揮下，藉由周密的管制與命令分配，恪遵軍品裝載標準程序，迅速完成搭設作業，圓滿達成任務。

營長曾中校表示，水運作業考驗團隊默契，即使在天候不穩定的狀態下，仍然要執行支前安後的任務，每個人各司其職，才能順利完成此次任務。

對於敏感時刻前運軍備，陸軍司令部表示，這五輛戰車是澎防部運回台灣交由兵整中心翻修的車輛，在整修完成後返回駐地服勤，整體前運屬例行性作業。

陸軍 解放軍

延伸閱讀

我空降突擊操演 模擬共軍入侵

【即時短評】共軍操演訊息疑文攻？封鎖海峽選項嚇阻外軍

共軍專家：台海軍演全域打擊 3個罕見

共軍挑明對台軍演 台海緊張再現

相關新聞

共軍嗆軍演恐嚇台灣 陸軍前運主力戰車返澎湖部署

解放軍東部戰區13日對外宣稱在台灣海峽及南北兩端舉行多兵種軍事演習，陸軍隨即在14日針對澎湖地區實施軍品前運，其中包括四...

國防院：中國推特揭露美軍機動態是灰色衝突手段

近期中國北大「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特頻揭露美國軍機動態，國防安全研究院表示，這是灰色衝突手段之一，藉民...

抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件

今年是抗戰勝利75周年，日本在1945年8月15日由裕仁天皇發表終戰詔書，早在天皇宣布之前的13日，日本中國派遣軍總司令岡村寧次已指派羚山崎到上海與周佛海會面，岡村請周轉達投降條件，一旦接到天皇命令，日軍絕不反抗天皇命令，在華派遣軍只能將武器交與蔣中正，不將武器交與英美。

蘇貞昌指馬英九唱和中共窮兵黷武 馬辦：騙神明又騙人民

針對行政院長蘇貞昌日前暗指前總統馬英九唱和中共窮兵黷武，馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，騙過神明的院長，現在又出來騙人民...

我空降突擊操演 模擬共軍入侵

海峽兩岸情勢緊張，中共解放軍於台灣海峽進行軍事實戰演練，甚至傳出將在南海軍演登陸奪島。因應挑戰，陸軍司令部特戰指揮部第五...

回應美雙航母演習 陸試射「航母殺手」東風26

中國人民解放軍近日在台海與台灣南北兩處進行演習，引發關注。同時，火箭軍在近日試射有「航母殺手」之稱的東風26，分析認為，...

美公布軍售合約 我購F16V更進一步

美國國務院去年八月下旬批准售台六十六架F-16V系列戰機，歷經一年，美國國防部十四日發布的軍售合約中，包括與洛克希德馬丁...

共軍在台海軍演 美國務院敦促北京停止軍事挑釁

中共解放軍13日證實在台灣南北兩端實施軍事演習，美國國務院發言人以背景說明方式表示，美國一直向中國大陸政府傳達，美國強烈...

東部海域射飛彈 軍方：例行測試

大陸解放軍東部戰區將在台灣海峽南北兩端軍事演習，台灣近日也在東部海域試射飛彈，範圍涵蓋整個宜花東地區海空域。中科院與軍方...

共軍宣布台海軍演 美雷根號航艦駛向菲律賓海

大陸「環球網」引述美國太平洋艦隊發布的消息指出，解放軍東部戰區十三日宣布在台灣海峽及南北兩端展開實戰化演練的同一天，早前...

觀察站／美中台管控衝突 就怕擦槍走火

目前台海情勢的危險，不在於某方想打一場大戰，消滅對方，相反的，美中台三方，基於自己的政治算計，只想要有場「可控」的小衝突...

軍友社理事長李棟樑 獲頒三等雲麾勳章

國防部長嚴德發昨天頒贈中華民國軍人之友社理事長李棟樑「三等雲麾勳章」，表彰李積極推展敬軍活動，上任六年來慰勞國軍單位場次...

熱門新聞

補選開票結果／得票率破7成！陳其邁拿下67萬票當選高雄市長

高雄市長補選投票冷 直至下午投票率僅3成4

「罷韓天險」沒過關 陳其邁未來執政難關才要開始

高雄市長補選／對比2018選舉 陳其邁少了7萬張票、得票率大增

高市長補選／落後陳其邁42萬票 李眉蓁晚間6點由江啟臣陪同宣布敗選

高雄市長補選藍綠白未達標 謝龍介：算是「三輸」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。