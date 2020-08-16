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蘇貞昌指馬英九唱和中共窮兵黷武 馬辦：騙神明又騙人民

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。報系資料照片
前總統馬英九。報系資料照片

針對行政院長蘇貞昌日前暗指前總統馬英九唱和中共窮兵黷武，馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，騙過神明的院長，現在又出來騙人民了，蘇貞昌騙人民說，只要拿著掃帚拼，台灣就第一勇，騙神明又搞義和團，台灣人的安危要掌握在這種人手裡嗎？

蕭旭岑說，馬英九引述的「首戰即決戰」中共戰略，引述自兩年前國防部委託智庫的報告，背後是蔡英文總統兩個國防部長馮世寬、嚴德發。蘇貞昌要不要先問問這兩位？蘇貞昌說「台灣內部還有人唱和」，是罵這兩位部長嗎。

蕭旭岑強調，馬英九引述蔡政府國防部的報告，強調領導人不能只說會撐幾天，而是要避免戰爭發生，這攸關台灣人的幸福與安全，但是蔡英文跟蘇貞昌卻用「承受第一擊」、「拿掃帚拼到底」，把人民推向第一線，台灣人真的覺得這樣對嗎，義和團適合現在的台灣嗎？

蕭說，對於有特地媒體過度簡化，惡意操作指馬英九說「任內對岸無軍演」，馬英九指的是他任內從未有像現在這樣頻繁的軍機繞台、台海動盪的軍演，那是最和平穩定的八年，國人都記憶猶新和，難道不是事實嗎。

馬英九 蘇貞昌 台灣人

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