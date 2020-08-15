共軍在台海軍演 美國務院敦促北京停止軍事挑釁

中共解放軍13日證實在台灣南北兩端實施軍事演習，美國國務院發言人以背景說明方式表示，美國一直向中國大陸政府傳達，美國強烈反對其脅迫台灣的企圖。

這名發言人指出，敦促北京履行其承諾，包括致力於和平解決台灣問題，恢復與民主選出的台灣人民代表對話，停止軍事挑釁，以及停止在外交和經濟上孤立台灣。

解放軍13日宣布在台灣附近實施軍演，增加兩岸緊張，美國一名國務院發言人，以電子郵件回覆記者提問，主張反對中國大陸政府脅迫台灣。

中共解放軍東部戰區發言人張春暉13日表示，將在台灣海峽和南北兩端展開實戰演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

張春暉稱，「個別大國」在台灣問題上消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平穩定。