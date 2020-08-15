軍友社理事長李棟樑 獲頒三等雲麾勳章

聯合報 / 記者程嘉文／台北報導
國防部長嚴德發（右）頒贈三等雲麾勳章給李棟樑（左），並致贈以他拜訪過的多個部隊徽章組成的「1000」字樣紀念品。圖／國防部提供
國防部長嚴德發（右）頒贈三等雲麾勳章給李棟樑（左），並致贈以他拜訪過的多個部隊徽章組成的「1000」字樣紀念品。圖／國防部提供

國防部嚴德發昨天頒贈中華民國軍人之友社理事長李棟樑「三等雲麾勳章」，表彰李積極推展敬軍活動，上任六年來慰勞國軍單位場次突破一千個，自掏腰包捐款高達兩億三千萬元，號召企業捐款勞軍超過六億元，樹立敬軍愛軍典範。

李棟樑接任軍友社理事長後，高廣圻部長頒贈他干城獎章，政黨輪替後，馮世寬部長頒贈五等雲麾勳章。此次嚴德發部長頒贈三等雲麾勳章，一般將領通常要升到上將，才有機會獲頒，或相當於友邦軍事高層訪華所獲我方贈勳等級，殊榮堪稱空前。

嚴德發頒贈雲麾勳章給李棟樑，並致贈以多個隊徽組合成「1000」字樣的電腦繪圖紀念品，感謝他的「三到」（走到、握到、關懷到）精神。

李棟樑說，獲頒三等雲麾勳章，不僅是個人無上的光榮，也代表國防部對軍友社全體工作夥伴的肯定。

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