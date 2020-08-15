東部海域射飛彈 軍方：例行測試

大陸解放軍東部戰區將在台灣海峽南北兩端軍事演習，台灣近日也在東部海域試射飛彈，範圍涵蓋整個宜花東地區海空域。中科院與軍方表示，是年度例行性火砲試射。

漁業署射擊通報公告，近日中科院在東部海域試射飛彈，射擊日期為本月十三、十四、十七、十八日共四天，時間早上九時至十點卅分，涵蓋海域從屏東九鵬基地、恆春、綠島、蘭嶼、花蓮至宜蘭外海，彈道高度「無限高」。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文表示，依據彈道高度無限高、範圍涵蓋到宜蘭外海來研判，可能是遠射程的飛彈武器，包括防空、反艦、反飛彈系統的飛彈，不外乎天弓三增程型、雄二E巡弋增程型、雄三等，因為射程距離遠，才能完整得到相關參數。

據了解，中科院及軍方今年在東部海空域進行飛彈試射或驗證，次數都比往年密集，且過去選擇在夜間或清晨時段試射，以避開遭蒐集相關參數的風險。但五月和近日試射的時間都在白天，不同過往。