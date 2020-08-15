共軍宣布台海軍演 美雷根號航艦駛向菲律賓海

大陸「環球網」引述美國太平洋艦隊發布的消息指出，解放軍東部戰區十三日宣布在台灣海峽及南北兩端展開實戰化演練的同一天，早前一直在東海徘徊的美軍雷根號航空母艦已經離開東海，航行至菲律賓海。

前總統馬英九昨說，當兩岸關係不好，中共常常軍事演習，當務之急，就是要積極改善兩岸關係。行政院長蘇貞昌說，中國見不得台灣好，還窮兵黷武，台灣內部還有人唱和中國，一定會被國人唾棄。

在美國衛生部長阿查爾訪台前，雷根號航母和美軍巡邏機曾在中國周邊密集展開行動。根據北京大學海洋研究所「南海戰略態勢感知計畫」十三日發布的消息，八月十二日衛星圖像顯示，雷根號位於沖繩以南，正向西航行，即將進入東海。美國太平洋艦隊十二日也發布消息稱，十一日當天雷根號航母在東海開展了艦載機的相關飛行訓練。

環球網稱，當時正值阿查爾訪台，雷根號航母一直在台灣周邊機動巡弋，被認為意在威懾中國大陸。

阿查爾十二日結束訪台行程搭乘專機離台，解放軍東部戰區隨即於十三日宣布，「東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力」。

十三日這天，美國太平洋艦隊也發布消息稱，雷根號航母已經駛離東海，航行至菲律賓海。