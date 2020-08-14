六年捐款勞軍破兩億 國防部贈勳軍友社長李棟樑

國防部長嚴德發今天上午舉行贈勳典禮，頒贈中華民國軍人之友社理事長李棟樑「三等雲麾勳章」，表彰他積極推展敬軍活動，上任六年來慰勞國軍單位場次，已經突破1000個，其中自掏腰包的捐款就高達2.3億元，另外號召企業捐款勞軍，募得超過6億元，樹立敬軍愛軍典範。

李棟樑於民國103年5月接任軍友社理事長，105年高廣圻部長頒贈他干城獎章。政黨輪替後，107年馮世寬部長頒贈五等雲麾勳章。此次嚴德發部長頒贈三等雲麾勳章，一般將領通常要升到上將，才有機會獲頒，或相當於友邦軍事高層訪華所獲我方贈勳等級。本國籍民間人士獲頒三等雲麾，殊榮堪稱空前。

嚴德發頒贈雲麾勳章給李棟樑，並致贈以多個隊徽組合成「1000」字樣的電腦繪圖紀念品，感謝他的「三到」（走到、握到、關懷到）精神，成為國軍最有力後盾。他表示，李棟樑六年來達成1000場次敬軍慰問，是件不容易的事，靠的是「取之社會，用之社會」的信念，也證明相同位置給不一樣的人做，往往會有不一樣的成績與風貌，一切都取決於用心。

他也表示，感謝李棟樑以實際行動，帶動整體社會對軍人尊敬，兩年後李棟樑任期屆滿，「無論李理事長身在何處，他永遠是國軍的一份子、國軍的好朋友。」

李棟樑則表示，今天獲頒三等雲麾勳章，不僅是個人無上的光榮，也代表國防部對軍友社全體工作夥伴的肯定。當年自己剛接任軍友社不久，高雄就發生氣爆，國軍動員搶救，因此他向國防部請纓，組織企業界南下慰問救災部隊，首站就是八軍團，六年後很巧合也在同一個單位，達成慰問1000場次的目標。

李棟樑說，感謝國防部嚴部長及各級幹部協助，使軍友社能順利達成各項敬軍慰問任務，今後將持續創新服務官兵、推展敬軍慰問、急難慰問、眷屬聯繫及膳宿接待等工作，致力提升軍人尊嚴與榮耀，永遠做國軍最堅強後盾。