快訊

小琉球漁船封港抗議全被法辦 漁民怒：我們像暴民？

去年掌摑鄭麗君 鄭惠中再潑李登輝肖像紅漆氣球

六年捐款勞軍破兩億 國防部贈勳軍友社長李棟樑

聯合報 / 記者程嘉文/台北即時報導
嚴德發（右）頒贈三等雲麾勳章給李棟樑，並致贈以他拜訪過的多個部隊徽章組成的「1000」字樣紀念品。圖/國防部提供
嚴德發（右）頒贈三等雲麾勳章給李棟樑，並致贈以他拜訪過的多個部隊徽章組成的「1000」字樣紀念品。圖/國防部提供

國防部嚴德發今天上午舉行贈勳典禮，頒贈中華民國軍人之友社理事長李棟樑「三等雲麾勳章」，表彰他積極推展敬軍活動，上任六年來慰勞國軍單位場次，已經突破1000個，其中自掏腰包的捐款就高達2.3億元，另外號召企業捐款勞軍，募得超過6億元，樹立敬軍愛軍典範。

李棟樑於民國103年5月接任軍友社理事長，105年高廣圻部長頒贈他干城獎章。政黨輪替後，107年馮世寬部長頒贈五等雲麾勳章。此次嚴德發部長頒贈三等雲麾勳章，一般將領通常要升到上將，才有機會獲頒，或相當於友邦軍事高層訪華所獲我方贈勳等級。本國籍民間人士獲頒三等雲麾，殊榮堪稱空前。

嚴德發頒贈雲麾勳章給李棟樑，並致贈以多個隊徽組合成「1000」字樣的電腦繪圖紀念品，感謝他的「三到」（走到、握到、關懷到）精神，成為國軍最有力後盾。他表示，李棟樑六年來達成1000場次敬軍慰問，是件不容易的事，靠的是「取之社會，用之社會」的信念，也證明相同位置給不一樣的人做，往往會有不一樣的成績與風貌，一切都取決於用心。

他也表示，感謝李棟樑以實際行動，帶動整體社會對軍人尊敬，兩年後李棟樑任期屆滿，「無論李理事長身在何處，他永遠是國軍的一份子、國軍的好朋友。」

李棟樑則表示，今天獲頒三等雲麾勳章，不僅是個人無上的光榮，也代表國防部對軍友社全體工作夥伴的肯定。當年自己剛接任軍友社不久，高雄就發生氣爆，國軍動員搶救，因此他向國防部請纓，組織企業界南下慰問救災部隊，首站就是八軍團，六年後很巧合也在同一個單位，達成慰問1000場次的目標。

李棟樑說，感謝國防部嚴部長及各級幹部協助，使軍友社能順利達成各項敬軍慰問任務，今後將持續創新服務官兵、推展敬軍慰問、急難慰問、眷屬聯繫及膳宿接待等工作，致力提升軍人尊嚴與榮耀，永遠做國軍最堅強後盾。

國軍 國防部 嚴德發

延伸閱讀

國防部長嚴德發細數歷年這些疫情襲台 軍人都扛第一線

官兵防疫有功 嚴德發頒獎表揚

軍友社理事長勞軍 六年破千次 自掏腰包逾兩億

軍友社理事長李棟樑勤勞軍 六年場次破千

相關新聞

共機越海峽中線 國防部批侵門踏戶

針對中國大陸反對美國衛生部長阿查爾訪台，行政院長蘇貞昌昨說，我們與世界各國都本著互惠互利、平等尊重往來，中國大陸不應該指...

六年捐款勞軍破兩億 國防部贈勳軍友社長李棟樑

國防部長嚴德發今天上午舉行贈勳典禮，頒贈中華民國軍人之友社理事長李棟樑「三等雲麾勳章」，表彰他積極推展敬軍活動，上任六年...

「天駒計劃」延長部署到年底 空軍：不評論 無所悉

共軍公開宣稱在「台灣海峽及南北兩端實施多軍種實戰化演練」，軍方傳將把IDF戰機前進部署澎湖的「天駒任務」延長到年底，以警...

【總編開箱】中共軍演3個不尋常…國防部還在裝傻？

其實很不喜歡在頭版做中共文攻武嚇這類新聞，擔心在台灣社會引起各種負面效應，但昨天解放軍在台灣海峽及南北兩端舉行軍事演習的新聞，影響深遠且狀況特殊，就新聞論新聞，不得不做頭版。

我最神祕空軍基地！有群英雄 比黑貓更不能見光…

已除役的前空軍桃園基地，是目前國內保存最完整的軍事基地之一，除了最有名的黑貓中隊，國人多不明白它也曾是台灣北部空防最前線，見證過台海空戰，隱藏冷戰時期許多機密任務，更是全台唯一兼具戰鬥與偵照的軍事基地。

【即時短評】共軍操演訊息疑文攻？封鎖海峽選項嚇阻外軍

共軍東部戰區宣稱「近日」多軍種在「台灣海峽和南北兩端實戰化演練」，究竟是過去式或未來式？時態不明。研判共軍是將規劃好的例...

共軍專家：台海軍演全域打擊 3個罕見

共軍軍事專家稱，解放軍東部戰區此次軍演的官方資訊對台獨勢力的警告意味前所未有，不僅是口頭上的警告，而是實實在在的行動。

新聞眼／外交突破 伴隨兩岸危機 應審慎拿捏

美國衛生部長阿查爾日前來訪，為一九七九年斷交後的台美關係立下新的里程碑。但阿查爾抵台之際，共軍殲十一、殲十型戰機就踰越台...

國防部明年增預算 加速發展不對稱戰力

共軍宣稱「近日」多軍種在台灣海峽和南北兩端實戰化演練，國防部昨天表示，國軍有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權；目前...

中共軍演警告台美「逼近紅線」 專家：反坐實「中國威脅論」

共軍昨證實在台海南北兩端軍演，學者認為，這是中國大陸對美國衛生部長阿查爾訪台、國務卿龐培歐在捷克表示支持參院議長訪台做出...

國安人士：中共軍演 衝擊區域和平

中國解放軍將在台海及台灣南北兩端進行軍演，國安人士指出，這是中國大陸為自己過去這段時間以來，在台海及區域單方面軍事行做一...

共軍挑明對台軍演 台海緊張再現

台海再現緊張，解放軍東部戰區昨天宣布在台灣海峽及南北兩端舉行軍事演習。這是自一九九五、九六年台海危機以來，共軍少見直接宣...

熱門新聞

首個因疫情亡國的國家 澳洲內陸赫特河公國賣國土還債

35歲陳其邁集資2千萬買股未申報 國民黨：陳菊敢查？

將重回曾經韓流沸騰造勢地 韓國瑜：內心百感交集

去年掌摑鄭麗君…鄭惠中鬧追思會場 紅漆氣球擲李登輝肖像

確定了！韓國瑜選前之夜將為李眉蓁站台

共軍宣稱南北兩端操演 國防部：有能力捍衛國家主權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。