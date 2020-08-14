「天駒計劃」延長部署到年底 空軍：不評論 無所悉

共軍公開宣稱在「台灣海峽及南北兩端實施多軍種實戰化演練」，軍方傳將把IDF戰機前進部署澎湖的「天駒任務」延長到年底，以警戒跨越台海中線的共機。但對此空軍司令部上午以「無所悉」、「不評論」回應外界。

共機日前再度跨越台海中線遭我驅離，共軍東部戰區又宣稱在海峽有操演，有官員披露，每年4到9月期間丶由IDF戰機前進部署澎湖的「天駒任務」，今年將會延長到年底。

國軍在每年的4到9月期間，由台中清泉崗丶台南聯隊，輪流派出IDF戰機前進部署到澎湖馬公基地，執行「天駒任務」，就近攔截當面可能越界的共機。九月後因季風因素，過去任務至此即告一段落。

但軍方透露，因應共機近期不斷越界挑釁，今年IDF戰機前部署到澎湖的「天駒任務」，將會延長到年底。