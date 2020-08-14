【即時短評】共軍操演訊息疑文攻？封鎖海峽選項嚇阻外軍

共軍東部戰區宣稱「近日」多軍種在「台灣海峽和南北兩端實戰化演練」，究竟是過去式或未來式？時態不明。研判共軍是將規劃好的例行性操演，用來支持文攻台灣的舉措。但共軍在文攻的表述上，加入封鎖台灣海峽項目，嚇阻外軍介入意味濃厚。

共軍宣稱近日在「台灣海峽和南北兩端」軍演，並非無據。除美軍電偵機近期密集進入巴士海峽抵近大陸東南沿海進行偵察活動外，共機也頻傳侵入我西南空域，甚至跨越台海中線；外界也注意到，一度定時航行穿越台灣海峽的美軍艦艇，近期已不再進入海峽。

共軍過去同時在台灣「南北兩端」進行的軍演，首推1996年導彈危機，當年共軍一南一北在基隆、高雄外海進行導彈試射，意在對台實施封鎖，除掐住台灣進出口的經濟動脈，另外則是封鎖基隆蘇澳、左營高雄，封阻我海軍出海截擊的戰力，連帶嚇阻外軍馳台干預。

按共軍思維，只要在台灣南北兩端獲得制空、制海權，奪台行動就會有極高的勝算，若情勢發展有必要，則為後續三棲登陸進犯，奠定制勝基礎。但因應美軍與外軍近一年固定航行台灣海峽並公告周知的舉措，共軍顯然因此加入在海峽當面軍演的表述。

這類意在還以顏色、教訓特定對象的軍演，中共僅能動員機動性高、行動快速的海、空與火箭軍，按情報所獲，共軍鈍重性高的陸軍與陸戰隊近期並未有特殊調動。中共所謂「針對性」的大規模恫嚇軍演，有些其實是早就規劃好的例行性操演，只是順水推舟、一石二鳥，用來支持文攻台灣的舉措而已。