駐美代表披露 國軍有意對美採購的智慧型水雷曝光

駐美代表蕭美琴日前公開表示，台灣正在與美方就軍購進行討論，包括智慧水雷等都在討論之列。有專家今披露，我國有意採購的水雷，是美軍新一代「迅擊」增程型水雷，可供我現役F-16戰機與P-3C反潛機等機型投放。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，蕭美琴昨天提到的「智慧水雷」，就是以JDAM衛星導航炸彈為基礎改裝而成的新一代「迅擊」（Quickstrike)水雷。

他透露，根據了解，國軍有意申購加裝滑翔翼套件的增程型，也就是所謂的Quickstrike-ER (QS-ER)。這種構型的水雷可由各型飛行器自相當距離外投放，以增加布雷作業的安全性。從35000英尺高度投放時，QS-ER滑翔飛行射程可達40海浬 (74公里)，並在GPS導引下精準定位布放。目前有500磅與2000磅兩種主要型號，以適應不同的載台與戰術應用。

梅復興表示，空軍可投放這種水雷的載台至少包括現役的F-16與P-3C等機型。由於QS-ER基本上就是一枚空用炸彈，原則上幾乎任何籌載重量合格具外掛能力的飛機都可以攜載。但因JDAM需配合GPS導引，投放前究竟與飛機之間需要什麼程度的介面還不能確定，故其他快速機種，如IDF或高教機等能否投放，尚待了解。此外，理論上，QS-ER亦可由大型無人飛行載具投放，以進一步降低對人員的危險，也可同時擴展無人機的戰術應用彈性。