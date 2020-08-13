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【即時短評】中共軍演 我有萬全準備？

聯合報 / 本報記者陳熙文林河名
共軍宣布在台灣海峽軍演，圖為共軍驅逐艦演練發射干擾彈抵抗來襲飛彈。（中國軍網）
共軍宣布在台灣海峽軍演，圖為共軍驅逐艦演練發射干擾彈抵抗來襲飛彈。（中國軍網）

美國衛生部長阿查爾日前來訪，為一九七九年斷交後的台美關係立下新的里程碑。但阿查爾抵台之際，共軍殲十一、殲十型戰機就踰越台灣海峽中線；阿查爾甫離台，中共解放軍馬上宣布在台灣海峽及南北兩端軍演。我國外交陸續有斬獲，但即伴隨兩岸危機升高，確實有賴政府審慎拿捏、因應。

無論中國軍方的挑釁動作是例行性騷擾，還是有意抗議，都顯示現行的美中台三角關係，一邊是台美友好，一邊卻逐步演變成鮮明的兩岸對立，跟美中對抗成為「等腰三角形」。

台美關係升溫，說明蔡政府的親美路線奏效。一方面我國的外交政策不斷向美靠攏，另一方面，台灣的親美態度，也符合美國現行對抗中國的外交方針。然而，這樣的台美蜜月期還能夠維持多久，仍是一個未知數。

首先，川普政府與中國的關係急速冷凍，未必與美國內部情勢無關。美國對中國的強硬態度，當真是要推向美中對立的「新冷戰」局面？還是其實有意轉移美國國內焦點？不無可疑。一旦美國內部情勢回穩，美中關係也將回穩，台灣恐難再受到同樣重視。

其次，美國大選在即，一旦川普政府下台，美中關係恐怕要重新洗牌，政權輪替後的美國，勢必重新衡量「美中對立」是否當真符合美國當前利益。

台美關係縱使如蔡政府所稱「四十年來最佳」的友好程度，但台灣能否從中獲得實質利益，仍須打上一個大大的問號。誠然，「台灣旅行法」等利台政策近兩三年來一再出爐，但最具實質性的如台美ＦＴＡ等，卻進展緩慢，未能有重大突破。

相對於台美關係被質疑「口惠實不至」，兩岸的緊張、衝突，卻有一觸即發之勢。亦即，政府一味親美之外，面對詭譎的國際情勢，更應有外交備案，以及兩岸對策。

與其一再強調緊盯中共軍演、呼籲國人不用過度擔憂，政府也該把兩岸關係的實情，對全民開誠布公。畢竟，民眾更想了解，政府能否充分掌握？有無萬全準備？

台美關係 阿查爾 美中關係 中共 台灣海峽

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