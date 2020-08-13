五艘071型綜合登陸艦集結湛江 專家：武嚇台灣一部分？

共軍宣稱多軍種近日在台灣海峽和南北兩端實戰化演練，有軍事觀察家在微博蒐獲照片，指解放軍現役7艘071型綜合登陸艦，5艘靠泊在南部戰區的湛江基地至少已一星期，他認為是解放軍即將進行多軍種實戰化軍演的一部分。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩今天透過臉書貼文表示，解放軍現役的7艘071型綜合登陸艦，5艘靠泊在南部戰區的湛江。

呂禮詩說，隸屬南部戰區的計有崑崙山艦（998）、井崗山艦（998）、長白山艦（989）及五指山艦（987）；隸屬東部戰區的為沂蒙山艦（988）、龍虎山艦（980）及四明山艦（986）。

他表示，湛江為南部戰區的海軍基地，即使所屬4艘071綜合登陸艦都沒有進行廠級維修，也至少有1艘是來自於東部戰區。

呂禮詩說，這張圖並不是今天才出現的，而是8月7日就出現在微博；很多人強調解放軍攻台前的部隊集結徵候，可是共裝載20艘726型氣墊登陸艇、30架攻擊或人員運輸直升機的5艘071綜合登陸艦，在湛江集結了至少一個星期，看來將是解放軍即將進行多軍種實戰化軍演的一部分，這個「公開性情報」（open source intelligence , OSINT）之前又有誰注意到了呢？