共軍宣稱南北兩端操演 國防部：有能力捍衛國家主權
共軍宣稱將在多軍種在台灣海峽和南北兩端實戰化演練，國防部今天表示，國軍有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權，目前台海周邊情勢以及海、空域動態狀況正常，請國人放心。
中共解放軍東部戰區發言人今天宣稱，共軍近日多軍種在台灣海峽和南北兩端實戰化演練，是針對台海情勢和維護主權採取的必要行動；同時暗指美國向「台獨勢力」發出嚴重錯誤信號。
針對媒體報導，有關共軍近日在台海等區域行動一事，國防部今（13）日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處。目前狀況正常，請國人放心。
國防部表示，兩岸穩定是區域和平的基石，國軍將持續建構堅實國防力量，有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權，並為區域的安全與穩定做出貢獻。
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