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共軍宣稱南北兩端操演 國防部：有能力捍衛國家主權

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共軍宣稱南北兩端操演 國防部：有能力捍衛國家主權

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍特戰指揮部第五營日前實施空降突擊操演，模擬攻擊軍角色進行作戰訓練，以了解共軍可能攻勢為何。圖／中華民國陸軍臉書粉絲專頁
陸軍特戰指揮部第五營日前實施空降突擊操演，模擬攻擊軍角色進行作戰訓練，以了解共軍可能攻勢為何。圖／中華民國陸軍臉書粉絲專頁

共軍宣稱將在多軍種在台灣海峽和南北兩端實戰化演練，國防部今天表示，國軍有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權，目前台海周邊情勢以及海、空域動態狀況正常，請國人放心。

中共解放軍東部戰區發言人今天宣稱，共軍近日多軍種在台灣海峽和南北兩端實戰化演練，是針對台海情勢和維護主權採取的必要行動；同時暗指美國向「台獨勢力」發出嚴重錯誤信號。

針對媒體報導，有關共軍近日在台海等區域行動一事，國防部今（13）日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處。目前狀況正常，請國人放心。

國防部表示，兩岸穩定是區域和平的基石，國軍將持續建構堅實國防力量，有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權，並為區域的安全與穩定做出貢獻。

台海 國軍 國防部

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