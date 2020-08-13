駐美代表披露對美磋商採購岸基魚叉 國防部：112年抵台

駐美代表蕭美琴日前接受媒體訪問時，在談及台灣整體國防現況與未來發展時披露，整體防衛構想是台灣發展不對稱戰力準則，台灣正在與美方就軍購進行討論，包括「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）與智慧水雷等都在討論之列。國防部曾公開表示，若美方批准採購，裝備可望於民國112年抵達台灣。

國防部副部長張哲平曾在立法院證實，若我方確定向美方採購於魚叉陸基型系統並經美方同意，裝備可望於民國112年抵台。

由於美製魚叉「岸防巡航飛彈系統」與國造岸基雄二、雄三反艦飛彈性能類似，採購這項系統等於是和中科院打對台，也違反蔡示府宣示的「國防自主」原則，我方研擬採購的原因是什麼？張哲平則表示，國防部曾與中科院研究，中科院從現在開始到114年的生產量能數據，根據模式模擬後，在「達到殲敵百分之五十」設定下，「發覺我們欠缺了一些數量」。

民進黨立委蔡適應曾質詢表示，裝備112年、113年才有可能回到台灣來，他要求國防部說明目前雄二、雄三在海鋒大隊這套系統中有何不足的，我們要向美方採購系統的差異在哪裡；他認為，中科院最自豪的武器就是雄二、雄三飛彈系統，可是看起來國防部打算外購的武器事實上跟雄二、雄三是在打對台，要求國防部說明。

國軍此次計劃採購的魚叉高達100枚以上，衝擊海軍原已規劃的雄二機動發射型兵力結構。而據了解，軍方口頭私下說明中，披露「岸防巡航飛彈系統」具備攻擊岸際目標能力，美軍也將開放軍規GPS，這是國造反艦飛彈所缺乏的優勢，強調採購必要性。

據指出，國防部強調，採購美製岸基魚叉系統與現有雄二、雄三搭配，由於兩系統操作方式與雷達參數不同，可讓共軍干擾更困難，避免系統失效，且依國防部模式模擬中的需求，中科院反艦飛彈年量產數確實無法符合戰備需求。若進度順利，岸置魚叉反艦飛彈系統可望於2023、2024年運抵台灣服役。