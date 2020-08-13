國防預算增156億元 國防部：加速展不對稱戰力
行政院會今通過明年度中央政府總預算案的籌編，將送請立法院審議，其中國防預算編列達3668億元，較今年度增加156億元，約增4.4％。國防部今天表示，面對區域情勢及敵情威脅，所獲預算除滿足人員維持法律義務支出外，作業維持及軍事投資預算均適度增加，並置重點於強化主戰裝備妥善、加速發展「不對稱戰力」及厚植「國防自主」能量等要項，以建構堅實國防力量，彰顯自我防衛決心。
國防部表示，110年度中央政府總預算案業經行政院院會決議通過，核賦國防部公務預算3,668億元，較109年度法定預算增加156億元，成長4.44％，較109年預算案增加88億元，成長2.46％。另加計新式戰機採購特別預算290億元及基金預算576億元，整體預算達4534億元，占GDP比例2.36％。
面對區域情勢及敵情威脅，所獲預算除滿足人員維持法律義務支出外，作業維持及軍事投資預算均適度增加，並置重點於強化主戰裝備妥善、加速發展「不對稱戰力」及厚植「國防自主」能量等要項，以建構堅實國防力量，彰顯自我防衛決心。
國防部進一步表示，國防預算穩健成長，有助於各項建軍備戰任務遂行，達成整體國防施政目標，確保國家安全及區域和平穩定。
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