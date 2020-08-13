國防預算增156億元 國防部：加速展不對稱戰力

國防部後備指揮部爆發「國軍口罩國家隊」中校督導官李志交與上士張政陽涉嫌在支援口罩生產期間，竊取「口罩國家隊」所生產的口罩6000片盜賣抵債，兩人遭羈押禁見。後備指揮部上午證實，李某所屬台北市後備指揮部指揮官劉東奇與政戰處長，依人員查核不實、任務管制不佳為由，兩人皆遭記過一次處分，並將調離現職，遭到拔官撤換。

2020-08-12 12:11