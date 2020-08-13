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明年總預算2.16兆！國防3668億新高、地方補助增百億

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
圖為日前南投縣民安6號演習今登場，模擬國軍出動履帶機動橋車架橋。記者賴香珊攝影／報系資料照
圖為日前南投縣民安6號演習今登場，模擬國軍出動履帶機動橋車架橋。記者賴香珊攝影／報系資料照

行政院會今通過明年度中央政府總預算案的籌編，將送請立法院審議，明年度中央政府總預算，歲出共編列2兆1615億元，較今年增加839億元，約增4％，歲入則為負成長，共編列2兆450億元，較今年減少620億元，約減2.9％。其中明年度國防預算編列達3668億元，較今年度增加156億元，約增4.4％；對地方的一般性及專案補助款也較今年度增加131億元。

明年度總預算歲入共編列2兆450億元，較今年度預算數2兆1070億元，減少620億元，約減2.9％；歲出共編列2兆1615億元，較今年度預算數2兆776億元，增加839億元，約增4％。

換算下來總預算歲入歲出差短1165億元，另債務還本850億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為2015億元，以舉借債務1915億元及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

各項政事支出中以「社會福利支出」編列5594億元，占25.9％，居首位；「教育科學文化」支出編列4290億元，占19.9％，居第2位；「國防」支出編列3523億元，占16.3％，居第3位；「經濟發展」支出編列2539億元，占11.7％，居第4位。

其中，明年度總預算科技發展計畫經費969億元，較今年度增加17億元，約增1.8％，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算200億元，合共1169億元，較109年度相同基礎增加40億元，約增3.6％。如連同國防科技經費104億元、營業與非營業特種基金256億元，整體規模達1529億元，較109年度相同基礎增加27億元，約增1.8％。

國防戰力部分，國防部主管明年度歲出編列3668億元，較今年度增加156億元，約增4.4％，加計新式戰機採購特別預算290億元、連同非營業特種基金576億元，整體規模達4534億元，占今年GDP之2.4％。

為因應少子女化，明年度總預算我國少子女化對策計畫編列550億元，較今年度增加81億元，約增17.1％，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算5億元，合共555億元。

另外，明年度總預算中央對地方一般性及專案補助款編列1893億元，較今年度增加131億元，約增7.4％。如加計中央統籌分配稅款預估增加數26億元，明年度中央對地方整體協助財源共增加157億元，約增2.9％。

主計總處主計長朱澤民。圖／行政院提供
主計總處主計長朱澤民。圖／行政院提供

前瞻基礎建設 債務

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