明年總預算2.16兆！國防3668億新高、地方補助增百億

武器輸出三原則說白了只是日本政府的行政內規，唯一用於規範輸出品項的法律，是通產省的出口貿易管理條例。純以法理觀點來看，日本理論上是可以自由輸出武器和相關技術裝備，只是長久以來忌憚國際輿論壓力而不敢輕言造次。

2020-08-12 11:23