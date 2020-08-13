漢光演習機密寄對岸 中校情報官被捕

國軍又傳洩密案！陸軍八軍團服役的游姓中校情報官，上月漢光卅六號演習期間，違法攜帶手機，並將在演習期間的重要演習作戰計畫與武器資料拍照後，將手機直接寄到金門給友人，再由友人利用小三通貨運協助寄到大陸，被相關單位及時攔截；全案目前由金門高分檢偵辦中，游姓中校上月廿日已被關押在金門監獄。

據了解，本案屬高級機密案件，國防部證實與國安單位共同調查，由檢調依法指揮偵辦；因即時偵破，已成功阻止機密外洩，完成損害管控相關作為。金門高分檢與福建省調查處則表示「偵查不公開」；金防部說游姓中校與金門毫無淵源，完全不知情。

據了解，四十歲游姓中校原在陸軍花東防衛指揮部服役，今年漢光演習前調往八軍團，他在七月時違法用手機偷拍機密文件，企圖寄到大陸，疑似想販售牟利；消息人士懷疑，他應是認為金門與大陸距離最近，想要用小三通貨運寄送。被情治單位與海關攔截到。

游姓中校與金門毫無淵源，但因此案由金門高分檢偵辦，游姓中校目前人關在金門，並進行十四天的隔離。此案引起金門民眾熱議。

近期國防部後備指揮部與陸軍相關單位陸續傳出偵辦弊端案件，從監守自盜、盜賣軍機與餐敘結帳有弊不等，軍方盛傳與下月國防部總督察長黃國明即將於九月廿五日屆齡退役所牽動的陸軍高階將領人事異動有關，劍指相關將領。