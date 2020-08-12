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涉拍演習作戰計畫寄大陸 陸軍中校關押金門候審

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國軍又傳洩密案，全案目前正由金門高分檢偵辦中，涉案人游姓中校則關押在金門監獄。記者蔡家蓁／攝影
國軍又傳洩密案，全案目前正由金門高分檢偵辦中，涉案人游姓中校則關押在金門監獄。記者蔡家蓁／攝影

國軍又傳洩密案！1位在陸軍八軍團服役的游姓中校情報官，在上月漢光36號演習期間，違法攜帶手機，拍下重要演習作戰計畫與武器資料，將手機寄到金門給友人，由友人利用小三通貨運協助寄到大陸去，所幸相關單位及時攔查，正由金門高分檢偵辦，游被關押在金門監獄。

據了解，本案處於高級機密案件，相關偵辦單位都對此案三緘其口，金門高分檢與調查局福建省調查處都低調表示「偵查不公開」；金防部說，游姓中校與金門毫無淵源，此案跟他們八竿子打不著，他們完全不知情。

據了解，年約40歲的游姓中校原在陸軍花東防衛指揮部服役，今年漢光演習前被調往八軍團，他涉嫌在7月時違法用手機偷拍機密文件企圖寄到大陸，疑似想販售牟利；但消息人士懷疑，他應該是認為金門與大陸距離最近，才想要用小三通貨運寄到大陸，沒想到被情治單位與海關攔截。

據指出，游姓中校上月20日已移送到金門高分檢，並關押在金門監獄，目前已進行完14天的隔離。消息人士透露，游的生活作息正常，放風時也會出來運動走動。

對兩岸戰史有研究的人士表示，國軍漢光演習雖是例行性演訓，部分武器更是普遍常見，不過許多武器設定參數、作戰代號等文件資料，在戰術上仍有一定參考價值，甚至可能致使敵方破譯或生產反制戰術，因此作戰計畫仍應受到一定保密。至於武器演訓過程中產生的震撼火光、爆炸畫面就另當別論了。

漢光演習 金門 國軍

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