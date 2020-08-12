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F-16沒對地武器卻配標定莢艙 專家：反匿蹤戰機手段？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
後天空軍節83周年紀念，航空迷上午發現空軍嘉義基地第四聯隊多架Ｆ-16戰機，機翼下掛滿飛彈升空，與平常未掛滿飛彈、單飛情形不同，讓人感受氣氛緊張。圖／航空迷提供
後天空軍節83周年紀念，航空迷上午發現空軍嘉義基地第四聯隊多架Ｆ-16戰機，機翼下掛滿飛彈升空，與平常未掛滿飛彈、單飛情形不同，讓人感受氣氛緊張。圖／航空迷提供

空軍嘉義基地第四聯隊所屬F-16戰機今天升空執行空中巡邏任務時，被發現在未附掛對地武器下，同時掛載ALQ-184電戰莢艙與低空導航暨紅外線夜間標定系統（LANTRIN），有專家研判，有可能是我軍反制共軍新型匿蹤戰機的手段之一。

本報今天報導，8月14日是空軍節83周年紀念，由於近日美國衛生部長阿札爾訪台，兩岸關係緊張，中共戰機不斷繞台飛行，航空迷今天上午發現空軍嘉義基地第四聯隊多架F-16戰機，機翼下掛滿飛彈升空，與平常未掛滿飛彈、單飛情形不同，讓人感受氣氛緊張，報導披露三架F-16戰機掛載構型。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文分析照片表示，其中三架F-16戰機裡的兩架除滿掛空對空飛彈外，雖然掛載構型不同，一架是4枚AIM-120C中程空對空飛彈，2枚AIM-9X短程空對空飛彈；另一架這是清一色6枚AIM-120C；但不僅機腹中後段攜載ALQ-184電戰莢艙，而且還在進氣道口下方掛載了紅外線導航與標定莢艙。

他研判，由於這兩架戰機都未攜載空對地武器，又是執行白晝防空巡邏任務，掛這些主要用於對地面攻擊任務用的莢艙耐人尋味。這是否暗示空軍已在經常性使用紅外線莢艙輔助雷達偵測獲取空中目標？這是否為空軍反制共軍新型匿踪戰機的手段之一？

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