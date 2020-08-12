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國防部偵獲中校意圖向中共兜售情資案 扣押涉案者

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國防部偵獲中校意圖向中共兜售情資案 扣押涉案者

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

軍方發生中校軍官意圖向對岸兜售情資遭截獲，國防部今(12)日證實表示，此案為國防部與國安單位共同調查案件，由檢調依法指揮偵辦。此案因即時偵破，成功阻止機密外洩，並在「料敵從寬」及「安全」的考量下，已經完成損害管控的相關作為。

根據金門高分檢資訊，陸軍八軍團參二情報官游姓中校，以智慧型手機拍下演習相關機敏資料和照片，試圖以包裹寄送到大陸，遭金門海關與檢調單位截獲，中校7月20日即遭收押，傳供稱試圖變賣圖利。而由於中校原在花防部任職，今年漢光演習前才調至八軍團，兩單位都被列清查對象。

國防部指出，目前全案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對案情不作任何評論。

國防部強調，中共對我滲透手法日新，且無孔不入，未來將持續藉由聯防機制與各項防範措施，積極反制，並持續加強人員考核及嚴密相關機密維護措施，確保國家整體安全。

國防部 國安

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